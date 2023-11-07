У Чернігові з 8:00 9 листопада по 20:00 18 листопада перекриють рух на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної у зв'язку з ремонтними роботами.

Таке рішення ухвалили на виконкомі Чернігівської міськради 7 листопада.

На вулиці Тероборони будуть перекриті такі ділянки: від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова та від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Весняної та вулиці Спортивної від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова.

Перекриття руху на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної. ФОТО: Чернігівська міська рада

Як йдеться у рішенні, перекриття необхідне для ремонтних робіт на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста.

Зокрема, комунальне підприємство "АТП - 2528" має забезпечити встановлення дорожніх знаків згідно зі схемами організації дорожнього руху.

Перекриття руху на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної. ФОТО: Чернігівська міська рада

На час перекриття ділянки вулиці внесуть зміни в маршрутну мережу громадського транспорту.

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