У Чернігові з 8:00 9 листопада по 20:00 18 листопада перекриють рух на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної у зв'язку з ремонтними роботами.
Таке рішення ухвалили на виконкомі Чернігівської міськради 7 листопада.
На вулиці Тероборони будуть перекриті такі ділянки: від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова та від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Весняної та вулиці Спортивної від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова.
Як йдеться у рішенні, перекриття необхідне для ремонтних робіт на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста.
Зокрема, комунальне підприємство "АТП - 2528" має забезпечити встановлення дорожніх знаків згідно зі схемами організації дорожнього руху.
На час перекриття ділянки вулиці внесуть зміни в маршрутну мережу громадського транспорту.
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