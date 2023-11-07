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З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної
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З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної

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З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної
ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

У Чернігові з 8:00 9 листопада по 20:00 18 листопада перекриють рух на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної у зв'язку з ремонтними роботами.

Таке рішення ухвалили на виконкомі Чернігівської міськради 7 листопада.

На вулиці Тероборони будуть перекриті такі ділянки: від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова та від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Весняної та вулиці Спортивної від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Добролюбова.

З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної у зв'язку з ремонтними роботами
Перекриття руху на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної. ФОТО: Чернігівська міська рада

Як йдеться у рішенні, перекриття необхідне для ремонтних робіт на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста.

Зокрема, комунальне підприємство "АТП - 2528" має забезпечити встановлення дорожніх знаків згідно зі схемами організації дорожнього руху.

З 9 листопада у Чернігові перекриють рух на ділянках вулиці Тероборони та Спортивної у зв'язку з ремонтними роботами
Перекриття руху на ділянках вулиць Тероборони та Спортивної. ФОТО: Чернігівська міська рада

На час перекриття ділянки вулиці внесуть зміни в маршрутну мережу громадського транспорту.

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