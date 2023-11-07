Росіяни 6 листопада зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської області. Обстрілів зазнали Городнянська, Семенівська та Новгород-Сіверська громади.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Городнянська громада: Прикордонники зафіксували три вибухи, ймовірно з міномета 120 мм та 20 вибухів, ймовірно з АГС, в напрямку села Сеньківка.

Семенівська громада: дев'ять вибухів, ймовірно з міномета 120 мм, та три вибухи, ймовірно з міномета 82 мм в напрямку села Карповичі.

Вісім вибухів, ймовірно з міномета 82 мм, в напрямку села Блешня та три вибухи, ймовірно з міномета 120 мм в напрямку села Леонівка.

Новгород-Сіверська громада: вісім вибухів, ймовірно з міномета 120 мм, в напрямку села Михальчина Слобода та шість вибухів, ймовірно зі ствольної артилерії в напрямку села Грем’яч.

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