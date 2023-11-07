Російські війська мінують критичну інфраструктуру на ТОТ Херсонщини — ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це в Telegram повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР припускають, що відповідні дії російських військ свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.

Як зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" начальник Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, знищення цивільної інфраструктури — типова тактика російських військ перед можливим відступом з окупованої території.

"Така ж ситуація, як і була на правобережжі, коли якраз в листопаді почали звільняти правобережжя, і вони (російські війська — ред.) почали все підривати. Така ж ситуація, мабуть, і на лівому березі, просто думаю, що коли ми туди прийдемо найближчим часом, все буде підірвано, в тому числі лінії електропередач, всі газорозподільчі станції. Це їхня тактика, щоб якомога більше шкоди нанести людям і в принципі Україні", — підкреслив він.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що українські військові протягом 5 листопада знищили спостережний і польовий пункти армії РФ, БМП, два автомобілі та ліквідували 24 російських військових на лівобережжі Херсонщини.

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