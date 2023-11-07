Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка

"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня

У Харкові 41-річному чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Його підозрюють у наведенні російського "Іскандера" на житлові будинки Харкова 6 жовтня, внаслідок якого 12 людей зазнали поранень та двоє людей, серед яких 10-річний хлопець, загинули.

Про це 7 листопада повідомили пресслужба прокуратури Харківської області та речник Служби безпеки регіону Владислав Абдула.

41-річний харківянин, затриманий за підозрою в наведенні ракети на Харків 6 жовтня, листопад 2023 року. Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у підозрюваного виявили чотири мобільні телефони та сім sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з росіянами. У листуванні, знайденому в телефоні підозрюваного, він надсилав фото будівель та автостоянок у Харкові: "Ось будівля, що прилягає до тієї, де [...]. Стоянка у дворі також забита технікою [...]".

Після влучання РФ по місту, о 07:47 підозрюваний написав співрозмовнику, куди влучила ракета: "В***ли і цей [...]. Це вже третя моя точка [...], може грамоту дадуть".