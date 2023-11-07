Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка

Останні новини Харкова та Харківської області за 7 листопада 2023 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
Під час відновлення дев’ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові будівельники звели кран, але він простояв три місяці без роботи, і його прибрали, розповів мешканець будинку Дмитро Рабешко. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росіяни три місяці обстрілювали будинок, відтоді мешканці просили міськраду його законсервувати або почати відновлення.
На якій стадії роботи нині — матеріал Суспільне Харків.
Українські оборонці відбили п'ять атак РФ на Куп'янщині
Українські військові відбили п'ять російських атак в районах Синьківки, Іванівки, Берестового. Війська РФ завдали авіаударів неподалік Петропавлівки, Піщаного, Пролетарського на Куп'янщині.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.
На Куп'янському напрямку під обстрілами опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
Російські війська з з РСЗВ та артилерії обстріляли Куп'янщину
Війська РФ близько 11:30 завдали ударів по селищу Куп'янськ-Вузловому, попередньо, вдарили з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
"У результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки, будівля вокзалу, гаражі та автівка. Приблизно о 12:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл Осинового. Зазнали пошкоджень будинок, господарча споруда та легковий автомобіль", — сказано в повідомленні.
"Щоб відчули трохи атмосферу свята". У Харкові станції метро прикрашають новорічними гірляндами
Комунальники прикрасили станцію харківського метро "Наукова" новорічними гірляндами та орнаментами. Це одна з п'яти станцій, яку облаштують до свят.
Про це Суспільному розповів речник Центрального парку Андрій Кравченко. Для метро використовують прикраси з парку.
У Пісочині на Харківщині ввели карантин через скажену кішку, яка покусала людину
У Пісочині виявили сказ у домашньої кішки 3 листопада. Тварина покусала свого господаря.
Кішка померла після того, як вкусила господаря, його направили в лікарню, розповіла Суспільне Харків речниця Держпродспоживслужби у регіоні Зоя Вакулюк з посиланням на в.о. начальника установи Дмитра Бульбу.
"Армія РФ намагається завадити". Синєгубов — про евакуацію дітей з Куп'янщини, умови для переселенців та атаки Росії
Станом на 7 листопада, з 66 населених пунктів Куп'янщини вивезли 190 дітей у рамках примусової евакуації, всього там проживало 295 сімей з дітьми. Лишилося евакуювати близько 98 дітей.
Про це Суспільне Харків розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він каже: усі сім'ї звертаються з тим, щоб залишатися на Харківщині, виїжджати за межі області люди не хочуть.
Жителів Борівської громади попередили про можливі російські обстріли
Попередження про можливість російських обстрілів найближчими днями опублікували у Telegram-каналі Борівської селищної ради.
"У зв'язку з небезпекою російських обстрілів просимо вас найближчими днями утриматися від відвідування центральної частини селища Борова та уникати великого скупчення людей", — йдеться у повідомленні.
У Харкові змінили номери трьох тролейбусних маршрутів
У Харкові змінили нумерацію для тролейбусних маршрутів №119, №267 та №304 згідно з чинною транспортною системою.
Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на департамент інфраструктури.
Погода на 7 листопада на Харківщині: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів, місцями туман. Вдень значний дощ;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.
Міська рада Краснограда на Харківщині не хоче змінювати назву міста: що говорять в УІНП
У міській раді проголосували проти перейменування міста Краснограда у Харківській області. Там стверджують, що ідеологічної складової у назві не знайшли. У серпні 2023 року топонім "Красноград" потрапив у список топонімів, які мають бути перейменовані, від Українського інституту національної пам'яті.
Красноградська міська рада звернулась до УІНП з проханням не змінювати назву міста Красноград.
В інституті стверджують, що походження назви в архівних документах та історичних працях пов'язане з врученням місту ордена "Трудового червоного прапора". На честь цієї події тогочасний Костянтиноград (скорочено Конград) перейменували на Красноград.
Екскандидата в мери Харкова підозрюють у виправданні агресії РФ
Екскандидату в мери Харкова оголосили підозру в поширенні комуністичної символіки та глорифікації збройної агресії РФ проти України.
Як повідомили джерела Суспільного у правоохоронних органах, фігурантом справи є Олександр Кондрусик.
54-річний підозрюваний поширював на власній сторінці у Facebook комуністичну символіку, прокремлівські наративи, заперечував воєнні злочини РФ, повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня
У Харкові 41-річному чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Його підозрюють у наведенні російського "Іскандера" на житлові будинки Харкова 6 жовтня, внаслідок якого 12 людей зазнали поранень та двоє людей, серед яких 10-річний хлопець, загинули.
Про це 7 листопада повідомили пресслужба прокуратури Харківської області та речник Служби безпеки регіону Владислав Абдула.
Під час обшуків у підозрюваного виявили чотири мобільні телефони та сім sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з росіянами. У листуванні, знайденому в телефоні підозрюваного, він надсилав фото будівель та автостоянок у Харкові: "Ось будівля, що прилягає до тієї, де [...]. Стоянка у дворі також забита технікою [...]".
Після влучання РФ по місту, о 07:47 підозрюваний написав співрозмовнику, куди влучила ракета: "В***ли і цей [...]. Це вже третя моя точка [...], може грамоту дадуть".
42-річний чоловік підірвався на міні-"пелюстці" у Харківській області
42-річний житель Рубіжного підірвався на міні-"пелюстці", повідомили в ОВА: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет у себе на подвір'ї. Його шпиталізували з пораненнями руки й ноги.
У Куп'янському районі внаслідок обстрілів зруйнована сільгосптехніка та будинки: дані поліції
Протягом 6 листопада правоохоронці зафіксували авіа- та артилерійські атаки РФ по цивільній інфраструктурі Куп'янського району.
Внаслідок обстрілів зруйновані будинки, знищена сільгосптехніка, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За добу правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень, пов'язаних з воєнними злочинами.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
77 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери протягом 6 листопада на Харківщині, повідомила пресслужба ДСНС регіону.
Евакуація та обстріли на Харківщині: зведення обладміністрації
Станом на 7 листопада, з небезпечних громад Куп'янського району вивезли 190 дітей у рамках примусової евакуації.
За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, протягом 6 листопада артилерійських та мінометних обстрілів Росії зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема:
- Окіп Богодухівського району;
- Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району;
- Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району.
Близько 16 години 6 листопада російські окупанти обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.
О 19:25 надійшла інформація про обстріл у Вовчанську Чугуївського району.
За добу випадків поранень цивільних не фіксували.
Генштабу ЗСУ: Ранкове зведення 7 листопада
За даними Генштабу на 06:00 7 листопада:
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;
- В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку армія РФ вела безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де українські захисники відбили близько 20 атак Росії.
7 листопада: погода на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.