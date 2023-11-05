Під час відновлення дев’ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові будівельники звели кран, але він простояв три місяці без роботи, і його прибрали, розповів мешканець будинку Дмитро Рабешко. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення росіяни три місяці обстрілювали будинок, відтоді мешканці просили міськраду його законсервувати або почати відновлення.

На якій стадії роботи нині — матеріал Суспільне Харків.

Будинок на Північній Салтівці: які роботи проводили після влучань

У помешкання на Північній Салтівці родина харків’янина Дмитра Рабешка переїхала за три місяці до початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році три місяці дев’ятиповерхівка перебувала під ударами російських військ, каже Дмитро. За оцінкою самих мешканців, у будинок зі 126 квартирами було понад 15 влучань. Нині опади затікають у квартиру чоловіка крізь перебиту плиту на даху.

У будинку на Північній Салтівці пошкоджений дах, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Над кімнатою моєї доньки на даху скосилася плита. А далі взагалі немає покрівлі, все тече. Наш сусід накривав, цегли наносив, запінив. Але ми будемо перестеляти, тепер моя черга. Купили тент, піну, цемент та інше, будемо якось намагатися це врятувати. Тому що ніхто нам з цим не допоможе. Хоч це й небезпечно, але намагатимемося обережно це зробити", — говорить Рабешко.

Будинок на Північній Салтівці, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За його словами, влітку цього року будівельники встановили перед будинком кран, який простояв без роботи три місяці — зараз на тому місці встановлені тільки рейки.

"Будівельники тоді сказали, що виділили якусь суму грошей, щоб почати розбирати завали в нашому будинку під реконструкції. Вони зробили частковий розбір аварійних плит, але я так розумію, що це було зроблено для того, щоб провести експертизи. Очищували приміщення, щоб перевірити плити. Ми були присутні, приїжджали комісії, хто міг, той пускав їх у свою квартиру, щоб вони оцінили стан будинку", — розповідає Дмитро.

Будинок на Північній Салтівці, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Було багато цегли, газоблоку навезли, а потім це все почали вивозити звідси, прибирати. На наші питання "чому, ми ж чекаємо реконструкції будинку, ви ж казали, що на наш будинок виділили кошти" нам сказали, що це просто тимчасовий склад біля нашого будинку був. Тобто це на інші будинки тут зберігаються матеріали", — говорить Рабешко.

Найбільше мешканці будинку переймаються через пробитий дах.

"Бо всі будинки, пошкоджені на Північній Салтівці, мають характерні попадання, але не всі без дахів. Нас цікавить питання збереження будинку й зведення нового даху", — зазначає Дмитро.

Будинок на Північній Салтівці, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Тендер на проєктування капітального ремонту будинку, в якому живе Дмитро, міськрада провела два місяці тому. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro. Вартість робіт складає понад пів мільйона гривень. Згідно з тендером, документація має бути готова до кінця цього року. Коли почнуться самі роботи, Дмитро не знає.

"Але зима дуже згубно впливає на плити, вона їх руйнує. Вода в плитах, замерзнувши, розшириться, і можуть з’явитися ще десяток або сотня плит, які порвуться або перетворяться на щебінь. Тому навесні ми приходимо до того, що, припустімо, буде вже готова проєктно-кошторисна документація, але це зовсім не підходитиме під наш будинок, тому що він повністю зміниться після зими", — говорить Дмитро Рабешко.

Квартира на Північній Салтівці після російського обстрілу, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Головне питання, яке хвилює мене і мешканців нашого будинку, навіть якщо це триватиме ще рік чи два, щоб наш будинок був реконструйований, якщо його реконструюватимуть, згідно з будівельними нормами й технологіями. Тому що те, що ми на сьогодні бачимо, це повне їх порушення", — зауважує мешканець будинку.

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Чи будуть експертизи, необхідні для ремонту, актуальними після зими, Дмитро запитує представників міськради під час дискусії про відбудову Харкова. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов відповідає: інструментальна експертиза чинна до року.

Будинок на Північній Салтівці, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"У момент проєктування експерт-інструментальник і проєктно-кошторисна група тримаються за руки. Є авторський нагляд, є технічний нагляд. Я розумію, що будуть опади, розширення, якась деформація. Тобто ми пристосовуємося до ситуації, яка натепер у нас є. Ви абсолютно маєте рацію, що потрібно було законсервувати будинок, якусь тимчасову покрівлю зробити", — каже заступник директора департаменту житлово-комунального господарства.

Будинок на Північній Салтівці, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Втім консервувати будинок на зиму в міськраді не планують, говорить посадовець.

"Немає коштів, щоб законсервувати об’єкти, які пошкоджені, тому що їхня кількість неймовірна", — каже Пасенов.

Північна Салтівка, Харків, листопад 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Загалом у Харкові обстрілами пошкоджені понад п'ять тисяч будинків, розповів в ефірі Українського Радіо Харків міський голова Ігор Терехов. Це половина всього житла в місті.

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