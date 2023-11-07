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Російські війська 84 рази обстріляли Херсонщину: поранені шестеро людей
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Російські війська 84 рази обстріляли Херсонщину: поранені шестеро людей

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Поліція фіксує наслідки обстрілів
Херсонщина, поліцейський фіксує наслідки обстрілів РФ, 6 листопада 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Армія РФ упродовж 6 листопада 84 рази обстріляла Херсонську область. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, зенітних установок, дронів та авіації випустила по її території 558 снарядів. По Херсону — 27.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Снаряди влучили у медичний заклад у Херсоні, підприємство харчової промисловості у Херсонському районі, житлові квартали населених пунктів області. Шестеро людей отримали поранення, йдеться в повідомленні.

За минулу добу російська армія використала 10 керованих авіабомб для обстрілів Херсонської області, повідомила в марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Це у порівнянні з 85, які армія РФ використала минулої доби, фактично в 10 разів менше. Але кожна з них не менше 500 кг тротилового еквівалента. Великі руйнування. Ми продовжуємо говорити про евакуацію з прибережних населених пунктів і дякуємо людям, що дослухаються. Також продовжується обов'язкова евакуація родин з дітьми", — сказала Гуменюк.

Що відомо про обстріли Херсонщини 6 листопада 2023 року

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ протягом доби атакували з авіації Берислав Херсонської області. Також з артилерії обстріляли Зеленівку та Херсон.

Армія РФ завдала удару по Томиній Балці на Херсонщині, поцілила в будинок. Внаслідок обстрілу поранений чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

Армія РФ вкотре обстріляла Херсонський район. Російські снаряди поцілили по Зеленівці. Поранені троє людей, двох з них — ушпиталили.

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