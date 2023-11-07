Boş aynıñ 7-siniñ gecesinde işğal etilgen Qırımdaki Saq ve Novofedorivka şeerlerinde patlamalar duyuldı. Bundan ğayrı Aqyarda rus Ava mudafaası sisteması çalıştı — tüşürilgen uçucısız aletlerniñ parçaları Aqleyizdeki şahsiy evge, Qaçıda ve Qırımçaqtaki şahsiy evge tüşti. Soñ meskün yerde adam elini qırdı.

Yerli sakiniñ Suspilne Qırımğa añlatqanına köre, bütün gece Saq şeerinde patlamalar duyulıp turdı.

"Bütün gece Saqta patlamalar duyula edi. Em şeerde, em de Novofedorivka tarafında patlamalar duyuldı", — dep ayttı o.

Aynı zamanda Rusiye Mudafaa nazirligi esabat berdi ki, Qara deñiz ve Qırım astında olarnıñ AMS doquz ukrain uçucısız aletini mahv etti ve daa sekizni alıp tuttı.

"Boş aynıñ 7-siniñ sabasında kıyiv rejiminiñ on yedi uçucısız alet vastasınen Rusiye Federatsiyasına terrorcı ücümi toqtatıldı. Ava mudafaası sisteması, doquz ukrain uçucısız aletini tüşürdi ve sekiz aletini Qara deñiz ve Qırım Cumhuriyeti astında alıp tuttı", — dep bildirildi.

Bundan ğayrı, geceden sabağa qadar Aqyarda Ava mudafaası sisteması çalışa edi, dep şeerniñ "gubernatorı" Mıhaylo Razvojayev Telegramda haber berdi.

Onıñ bilgilerine köre, Qara deñiz astında sanki beş uçıcısız alet tüşürildi. Yerde bütün hızmetler ştat rejiminde çalışalar.

"Gunernator" qoştı ki, Aqleyizde yanğın çıqtı, anda şahsiy evge uçucısız aletniñ parçaları tüşti. Saat 05:19da o söndürildi.

"Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, tüşürilgen uçucısız aletin parçaları, Qırımçaqtaki şahsiy evlerden biriniñ azbarına tüşti. Bir adam yaralandı. Onıñ el kemigi qırıldı. Ayat telükesi yoqtır. Bundan ğayrı, tüşürilgen uçucısız aletlerniñ parçalarınıñ Qaçı rayonında tüşkeni qayd etildi. Aqyarda evler ve kommunikatsiyalarnıñ ciddi bozmaları qayd etilmedi", — dep Razvojayev bildirdi.

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