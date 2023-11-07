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Пентагон оголосив про чотири цілі на Близькому Сході
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Пентагон оголосив про чотири цілі на Близькому Сході

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Пентагон оголосив про чотири цілі на Близькому Сході
Літак KC-135 прибуває в зону відповідальності Центрального командування США, 23 жовтня 2023 р., фото: Міноборони США

Міністерство оборони США має чотири напрямки для зусиль на Близькому Сході.

Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер, йдеться у повідомленні Міноборони США.

Зокрема, серед цілей:

  • захист американських військ та громадян у регіоні,
  • потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для захисту від подальших терористичних атак ХАМАС,
  • координація з ізраїльтянами для допомоги та забезпечення звільнення заручників, серед яких американські громадяни.
  • зміцнення позиції в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб'єкти від ескалації кризи за межі Газа.

Також у Пентагоні розповіли, що посилення американських сил у регіоні містить розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford та USS Dwight D. Eisenhower, які розміщені в районі Центрального командування США разом з атомним підводним човном класу Ohio.

Райдер сказав, що протягом останніх кількох тижнів відбулися напади іранських проксі-груп на авіабази США — Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. За його словами, атаки безпілотників і ракет призвели до кількох десятків поранень, зокрема незначних травм і черепно-мозкових травм. Деякі з поранених не відразу повідомили про свій стан.

"Дані звітності сильно залежать від самоповідомлення, коли окремі травми не помітні медичному персоналу, який надає допомогу безпосередньо після інциденту", — сказав речник.

Присутність США на Близькому Сході після вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

8 жовтня Пентагон скерував авіаносну ударну групу на чолі з кораблем Gerald R. Ford до Східного Середземномор'я. Згодом туди ж направили ударну групу із авіаносцем Dwight Eisenhower.

17 жовтня США відправили до берегів Ізраїлю дві тисячі морських піхотинців із бригади швидкого реагування. Міністерство оборони США через два дні направило штабний корабель шостого флоту USS Mount Whitney до берегів Ізраїлю.

США збираються направити до ізраїльського узбережжя понад 4 тисяч моряків та морських піхотинців. Ці війська будуть розміщені на військових кораблях у разі ескалації конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Нині Пентагон займається плануванням надання двох батарей армії США для "залізного купола" Ізраїлю.

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