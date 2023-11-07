Японія, США та Південна Корея домовилися створити консультаційний орган високого рівня для протидії загрозам кібератак з боку Північної Кореї.

Про це повідомили в Офісі президента Південної Кореї.

Зазначається, що високопоставлені чиновники національної безпеки трьох країн досягли угоди під час зустрічі у Вашингтоні.

Раніше лідери трьох країн домовилися створити робочу групу для посилення заходів проти кібератак Північної Кореї. Вважається, що Пхеньян здійснив атаки для фінансування своєї ядерної та ракетної програм.

У жовтні Рада безпеки ООН заявила, що минулого року північнокорейські хакери вкрали криптовалюту на загальну суму в 1,7 мільярда доларів.

Офіс національної безпеки президента Південної Кореї сподівається, що потенційні кіберзагрози з боку міжнародних хакерських груп будуть зменшені завдяки постійній та різноманітній роботі з країнами, які поділяють демократичні цінності.

Новий консультаційний орган буде займатися розробкою заходів блокування кіберзлочинів Північної Кореї і посиленням можливостей спільного реагування трьох країн на глобальні кіберзагрози. Збиратиметься група раз на квартал.