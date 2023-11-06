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Україна прагне відновити втрачені в 1990-х відносини з Африкою — МЗС
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Україна прагне відновити втрачені в 1990-х відносини з Африкою — МЗС

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Україна прагне відновити втрачені в 1990-х відносини з Африкою — МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу онлайн на Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки, 28 червня 2023 року, фото: МЗС

Україна прагне відновити відносини з Африкою, які були втрачені наприкінці 1990-х років через заглиблення у внутрішні проблеми та потребу зосередитися на поверненні до Європи, до якої Україна належить географічно, історично та культурно.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив під час виступу в Університеті Преторії в рамках візиту до Південно-Африканської Республіки.

Дипломат наголосив на важливості підтримки сталих зовнішньополітичних контактів для збереження міцних відносин між країнами.

"Не має бути жодних перерв у відносинах між країнами, як і між людьми, тому що країни за своєю суттю дуже подібні на людей: у них є свої упередження, принципи, свої страхи, амбіції і прорахунки своїх амбіцій. Але перший урок, який слід винести, полягає в тому, що будь-яка перерва в дипломатії значно підвищує ціну повернення до неї", — сказав він.
Україна прагне відновити втрачені наприкінці 1990-х відносини з Африкою — МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу в Університеті Преторії у межах візиту до Південно-Африканської Республіки, фото: МЗС

Під час виступу Кулеба розповів про виклики сучасного світу, яких зазнає новітня дипломатія. Одним із них є концепція "подвійних стандартів".

"Війна — це випробування того, у що ви вірите. І якщо ви були щирими та чесними до війни, коли казали, що міжнародне право має значення, а територіальну цілісність і суверенітет кожної країни потрібно поважати, тоді прийде час іспиту, коли вам доведеться відповідати за свої слова. І це найскладніша частина дипломатії — збереження чесності", — зауважив глава МЗС.
Україна прагне відновити втрачені наприкінці 1990-х відносини з Африкою — МЗС
Виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Університеті Преторії під час візиту до Південно-Африканської Республіки, 6 листопада 2023 року, фото: МЗС

Серед викликів сьогодення міністр виокремив один із ключових і фундаментальних наративів російської пропаганди — поділ на так звані "Захід" і "Глобальний Південь". На думку глави МЗС України, такий поділ є хибним.

"Чи справедливо буде сказати, наприклад, щодо Африки, що серед африканських країн є одностайність у всіх ключових питаннях міжнародних справ, включно з російською агресією проти України? Ні. Те, як ви голосуєте і як ви підтримуєте відносини з Україною чи Росією, демонструє, що кожна країна особлива", — звернувся міністр до присутніх.
Україна прагне відновити втрачені наприкінці 1990-х відносини з Африкою — МЗС
Виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Університеті Преторії під час візиту до Південно-Африканської Республіки, 6 листопада 2023 року, фото: МЗС

Кулеба зазначив, що кожна країна заслуговує на індивідуальне ставлення, а не підведення під спільний знаменник "Глобального Півдня", "Заходу" чи "Півночі".

Відзначимо, візит до ПАР став четвертою поїздкою Кулеба до Африки. Перша відбулася в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), друга — у травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія), а третя — в липні 2023 року (Екваторіальна Гвінея та Ліберія).

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