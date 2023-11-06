Кулеба здійснить офіційний візит до Південно-Африканської Республіки — МЗС

У понеділок, 6 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить офіційний візит до Південно-Африканської Республіки. Це буде перший візит українського міністра закордонних справ до ПАР з 1998 року.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що у Преторії Кулеба проведе переговори із міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор.

Ключовими темами перемовин стануть:

втілення української формули миру,

активізація зусиль задля повернення українських дітей, незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій до Росії,

забезпечення продовольчої безпеки в Африці,

збільшення обсягів двосторонньої торгівлі,

активізація взаємодії України та ПАР в міжнародних організаціях.

Програма візиту також передбачає лекцію глави МЗС України перед студентами та викладачами Університету Преторії, а також відкриття виставки віртуальної реальності "Living the War" про наслідки агресії Росії проти України у Центрі мистецтв Javett при університеті.

У січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії президента України, МЗС та парламентської дипломатії.

Візит до ПАР стане четвертою поїздкою Кулеба до Африки. Перша відбулася в жовтні 2022 року (Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гана та Кенія), друга — в травні 2023 року (Марокко, Ефіопія, Руанда, Мозамбік та Нігерія), а третя — в липні 2023 року (Екваторіальна Гвінея та Ліберія).