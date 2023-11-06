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У боях за Україну загинули двоє військових з Дніпропетровщини
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У боях за Україну загинули двоє військових з Дніпропетровщини

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У боях за Україну загинули двоє військових з Дніпропетровщини
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На фронті загинули житель Зеленодольської громади Олександр Портянко та житель Новомосковська, що на Дніпропетровщині, Анатолій Жила.

Про смерть Олександра Портянка мовиться у Telegram-каналі Зеленодольської громади.

Олександр народився у 1995 році. Проживав у селі Мар'янське. мав звання старшого сержанта.

Олександр загинув першого листопада у боях поблизу села Водяна на Донеччині.

Про загибель Анатолія Жили повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік у своєму Telegram-каналі.

Анатолій служив стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Помер він третього листопада.

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