У боях за Україну загинули двоє військових з Дніпропетровщини

На фронті загинули житель Зеленодольської громади Олександр Портянко та житель Новомосковська, що на Дніпропетровщині, Анатолій Жила.
Про смерть Олександра Портянка мовиться у Telegram-каналі Зеленодольської громади.
Олександр народився у 1995 році. Проживав у селі Мар'янське. мав звання старшого сержанта.
Олександр загинув першого листопада у боях поблизу села Водяна на Донеччині.
Про загибель Анатолія Жили повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік у своєму Telegram-каналі.
Анатолій служив стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону. Помер він третього листопада.
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