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140 вибухів протягом дня — через обстріли Сумщини з території РФ загинула жінка
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140 вибухів протягом дня — через обстріли Сумщини з території РФ загинула жінка

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Протягом дня російські солдати 16 разів обстрілювали прикордоння та населені пункти Сумщини. Зафіксовано 140 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися сім громад області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Які громади були під обстрілами

  • Середино-Будська громада: військові Росії вдарили з мінометів (22 вибухів). Внаслідок одного з ранкових обстрілів загинула жінка. Також був обстріл з АГС (98 вибухів).
  • Есманьська громада: був мінометний обстріл – два вибухи.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксований мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Білопільська громада: був обстріл з СПГ (6 вибухів).
  • Путивльська громада: російські солдати вдарили з мінометів (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: одну міну скинули російські армійці на територію громади.
  • Краснопільська громада: був удар із застосуванням FVP-дрона – один вибух.

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