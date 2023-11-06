140 вибухів протягом дня — через обстріли Сумщини з території РФ загинула жінка

Протягом дня російські солдати 16 разів обстрілювали прикордоння та населені пункти Сумщини. Зафіксовано 140 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися сім громад області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Які громади були під обстрілами
- Середино-Будська громада: військові Росії вдарили з мінометів (22 вибухів). Внаслідок одного з ранкових обстрілів загинула жінка. Також був обстріл з АГС (98 вибухів).
- Есманьська громада: був мінометний обстріл – два вибухи.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксований мінометний обстріл (7 вибухів).
- Білопільська громада: був обстріл з СПГ (6 вибухів).
- Путивльська громада: російські солдати вдарили з мінометів (3 вибухи).
- Великописарівська громада: одну міну скинули російські армійці на територію громади.
- Краснопільська громада: був удар із застосуванням FVP-дрона – один вибух.
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