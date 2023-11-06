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Загинула жінка: російські військові обстріляли Середину-Буду на Сумщині
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Загинула жінка: російські військові обстріляли Середину-Буду на Сумщині

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Близько 8:00 ранку, 6 листопада, армія РФ обстріляла прикордонне місто Середина-Буда на Сумщині. Внаслідок влучання артилерійського снаряду від осколкових поранень загинула 63-річна мешканка Лідія Шаломєєва.

Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків міського голови Середини-Буди Олег Загорський.

"Російський снаряд прилетів в її будинок, там вилетіли вікна. Було кілька "прильотів". Вона вибігла з дому і впала біля підвалу. "Швидка" приїхала, і не довезли. Буде проводитися розтин, є можливість, що в неї не витримало серце", — повідомив Олег Загорський.

За його словами, Середина-Буда обстрілюється російською армією щодня.

"Вчора, 5 листопада, було багато пошкоджень і будинки місцевих мешканців, і лінії електропередач. Намагаємося все швидко відновити, у нас мешканці ще в місті є, допомагаємо, чим можемо. Даємо плівку, брезенти, дошки. Різні гуманітарні організації також приїжджають і допомагають", — додав Олег Загорський.

Наразі правоохоронці проводять досудове слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

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