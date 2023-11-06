Тисяча українських жінок, які через війну вимушено виїхали за кордон, або є внутрішніми переселенками, зможуть пройти безоплатне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Проект спрямований на здобуття професійних навичок та підтримку кар’єрних можливостей жінок протягом року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що проект реалізується компанією Projector Foundation за фінансової підтримки Євросоюзу та інформаційної підтримки Мінекономіки.

"Projector Foundation оголошує першу хвилю набору на онлайн навчання. Для участі у конкурсі можуть подаватися безробітні жінки-переселенки та внутрішньо переміщені жінки віком від 18 років. Для реєстрації достатньо документа, що засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО)", — йдеться у повідомленні.

За словами першої віцепрем'єр міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, підтримка жіночого лідерства та боротьба із гендерним розривом в оплаті праці – важливий пріоритет у роботі Міністерства економіки.

"У середньому жінки працюють безплатно 6,5 років впродовж життя саме тому, що отримують меншу оплату аніж чоловіки. Ми прагнемо до 2030 року знизити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%. Для цього працюємо і над Стратегією подолання гендерного розриву в оплаті праці, і над можливостями створювати власну справу чи отримувати новий фах. Саме відсутність роботи та низька оплата праці часто стає одними з ключових викликів для жінок, які втікали від війни у безпечніші регіони чи країни. Наша мета – спільними зусиллями зробити так, аби вони відчували, що не одні, що підтримка доступна", — наголосила Свириденко.

Зі свого боку, гендиректорка Projector Foundation Тетяна Фіщук заявила, що ця навчальна ініціатива для українок, які вимушено переїхали всередині України чи за кордон – наймасштабніший проект компанії, до якого вони готувалися понад 6 місяців.

"Ми хочемо допомогти тим жінкам, хто через війну опинився у складній ситуації та шукає освітніх можливостей у креативних та IT індустріях. Можливо, хтось з вас тільки-но закінчив університет і шукає реалізації, а комусь довелось виїхати з дітьми й залишити власний бізнес. Неважливо, який досвід у вас за плечима, та куди вас закинула війна. Все, що має значення – це ваша віра у свої сили, сміливість починати все з початку, рішучість ставити цілі та боротись за нове майбутнє з якісною освітою та кар’єрними можливостями", — сказала Фещук.

Записатися на навчання, що стартує у листопаді, можна за такими напрямами:

У Мінекономіки зауважили, що заявки на першу хвилю приймаються до 14 листопада 2023 року. Деталі щодо умов участі та реєстрації можна знайти за посиланням, а залишити заявку — у формі.

Структура курсів дозволяє студенткам не лише отримати теоретичну базу знань, але й закріпити набуті навички на практиці. Протягом навчання студентки працюватимуть над кейсами реальних замовників, по завершенню навчання вони матимуть сертифікат та готовий проєкт для портфоліо. У межах навчання студенткам надається HR підтримка. Учасниці навчальної програми Projector Foundation підготують свої резюме разом з HR та будуть готові розпочати кар’єру у креативному / IT секторі. Студенткам надається доступ до Projector Library — найбільшої онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній. Окрім цього, у випускниць курсів буде доступ до сервісу LEZO — це інструмент, який допомагає студентам знайти свого потенційного роботодавця, враховуючи навички та потреби обох сторін.

В Україні майже 4 мільйони ВПО

За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого цього року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях.

Понад 6 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.