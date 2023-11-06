Тисяча українських жінок, які через війну вимушено виїхали за кордон, або є внутрішніми переселенками, зможуть пройти безоплатне навчання у сфері креативних та IT-індустрій. Проект спрямований на здобуття професійних навичок та підтримку кар’єрних можливостей жінок протягом року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що проект реалізується компанією Projector FoundationПриватний український EdTech-інститут, який надає незалежну професійну онлайн-освіту в технічних і креативних галузях. за фінансової підтримки Євросоюзу та інформаційної підтримки Мінекономіки.
"Projector Foundation оголошує першу хвилю набору на онлайн навчання. Для участі у конкурсі можуть подаватися безробітні жінки-переселенки та внутрішньо переміщені жінки віком від 18 років. Для реєстрації достатньо документа, що засвідчує статус переміщеної особи відповідно до країни, в якій перебуває жінка, або підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (довідка ВПО)", — йдеться у повідомленні.
За словами першої віцепрем'єр міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, підтримка жіночого лідерства та боротьба із гендерним розривом в оплаті праці – важливий пріоритет у роботі Міністерства економіки.
"У середньому жінки працюють безплатно 6,5 років впродовж життя саме тому, що отримують меншу оплату аніж чоловіки. Ми прагнемо до 2030 року знизити гендерний розрив в оплаті праці з 18,6% до 13,6%. Для цього працюємо і над Стратегією подолання гендерного розриву в оплаті праці, і над можливостями створювати власну справу чи отримувати новий фах. Саме відсутність роботи та низька оплата праці часто стає одними з ключових викликів для жінок, які втікали від війни у безпечніші регіони чи країни. Наша мета – спільними зусиллями зробити так, аби вони відчували, що не одні, що підтримка доступна", — наголосила Свириденко.
Зі свого боку, гендиректорка Projector Foundation Тетяна Фіщук заявила, що ця навчальна ініціатива для українок, які вимушено переїхали всередині України чи за кордон – наймасштабніший проект компанії, до якого вони готувалися понад 6 місяців.
"Ми хочемо допомогти тим жінкам, хто через війну опинився у складній ситуації та шукає освітніх можливостей у креативних та IT індустріях. Можливо, хтось з вас тільки-но закінчив університет і шукає реалізації, а комусь довелось виїхати з дітьми й залишити власний бізнес. Неважливо, який досвід у вас за плечима, та куди вас закинула війна. Все, що має значення – це ваша віра у свої сили, сміливість починати все з початку, рішучість ставити цілі та боротись за нове майбутнє з якісною освітою та кар’єрними можливостями", — сказала Фещук.
Записатися на навчання, що стартує у листопаді, можна за такими напрямами:
- Graphic Design Beginning (2 групи по 20 осіб, 3 місяці);
- Illustration Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Motion Design Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- IT Project Management (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Facebook & Instagram Targeting (2 групи по 25 осіб, 2 місяці);
- SEO Beginning (1 група, 20 осіб, 2 місяці);
- Golang Beginning (1 група, 20 осіб, 3 місяці);
- Python Beginning (3 групи по 20 осіб, 3 місяці);
- QA (3 групи по 20 осіб, 4 місяці);
- SMM for business (1 група, 20 осіб, 2 місяці);
- Web Design Beginning (1 група, 33 особи, 3 місяці);
- UX Design Beginning (1 група, 30 осіб, 3 місяці);
- Mobile Apps Design (1 група, 30 осіб, 2 місяці).
У Мінекономіки зауважили, що заявки на першу хвилю приймаються до 14 листопада 2023 року. Деталі щодо умов участі та реєстрації можна знайти за посиланням, а залишити заявку — у формі.
Структура курсів дозволяє студенткам не лише отримати теоретичну базу знань, але й закріпити набуті навички на практиці. Протягом навчання студентки працюватимуть над кейсами реальних замовників, по завершенню навчання вони матимуть сертифікат та готовий проєкт для портфоліо. У межах навчання студенткам надається HR підтримка. Учасниці навчальної програми Projector Foundation підготують свої резюме разом з HR та будуть готові розпочати кар’єру у креативному / IT секторі. Студенткам надається доступ до Projector Library — найбільшої онлайн-бібліотеки з більш ніж 640 лекціями від експертів з українських та світових компаній. Окрім цього, у випускниць курсів буде доступ до сервісу LEZO — це інструмент, який допомагає студентам знайти свого потенційного роботодавця, враховуючи навички та потреби обох сторін.
В Україні майже 4 мільйони ВПО
За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого цього року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях.
Понад 6 мільйонів українців стали біженцями
Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.
В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.