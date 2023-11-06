"Передали допомоги на 61 мільйон доларів": історії волонтерів зі США

Двоє волонтерів з Америки Олександр Ткаченко та Роман Заболотовський, які з початку повномасштабної війни надсилають допомогу українським захисникам та громадським організаціям, приїхали до Тернополя. Чоловіки проживають у Детройті та Чикаго.

Волонтери приїхали до центру "Я Волонтер". Сюди надсилають допомогу з-за кордону.

Олександр та Роман заходять до волонтерського центру. Фото: Суспільне Тернопіль

Олександр каже, коли почалася повномасштабна війна, українська діаспора в Детройті об’єдналася, щоб допомагати співвітчизникам.

Медичні рюкзаки військовим. Фото: Олександр Ткаченко

"Допомагали. Тоді ми не розуміли кому ми будемо все відправляти. Почалася ідея з того, щоб відправляти гуманітарну допомогу. Ми її складали на складі. Є така компанія, яка нам виділила склад в місті Детройт і там ми складали гуманітарну допомогу. Потім ми дійшли до того, щоб допомагати вже безпосередньо військовим. Це вже виросло в якусь організацію. З того моменту ми познайомилися з Романом, ми з’їздили до них в гості, подивитися, як вони працюють. Потім ми вирішили, чого ми будемо робити то окремо один від одного і об’єдналися в одну команду. Зараз наша команда влилася в "Help Heroes of Ukraine". На той момент ми хотіли знайти якихось надійних партнерів. Передавали допомогу до Тернополя".

Олександр підписує прапор волонтерам. Фото: Володимир Мосейко

Кожні три місяці Олександр та Роман приїжджають в Україну, щоб поспілкуватися з бійцями та волонтерами тут.

Волонтерська поїздка. Фото: Олександр Ткаченко

Від початку повномасштабної війни передали допомоги в Україну на суму більше ніж 61 мільйон доларів.

Волонтери Олександр та Роман. Фото: Олександр Ткаченко

Роман Заболотовський розповів, як збирають гроші на придбання необхідного.

"Різними шляхами збираються. Це від проведення концертів, різних заходів, благодійних вечорів, спілкування з корпораціями, донорами — великими бізнесами, малими бізнесами, діаспора, церква, громадські організації, благодійні фонди в США. Збираємо кошти тільки в США і направляємо допомогу в Україну як для військових, так і для цивільних. Але фонд направлений на допомогу 95% для військових. Ми бачимо, що люди воюють, але бачимо також, що мало людей доєднуються дуже до допомоги. У нас така сама проблема у США. Багато хто думає, що війна вже закінчилася. Війна не закінчилася. Це є приклад того, що ми побачили тут. Волонтерство і допомога потрібна. Ми також будемо продовжувати і доносити меседж до діаспори в Америці, що потрібно продовжувати допомагати Україні".

Роман Заболотовський. Фото: Суспільне Тернопіль

Координатор волонтерського центру Володимир Мосейко говорить, домовилися з американськими благодійниками про подальшу співпрацю.

"Ми від них отримали близько 30 контейнерів волонтерської допомоги. Зараз ще 2 контейнери йде. Вже в Польщі вони. Для наших військових і не тільки військових. Там йде медицина і для дітей, для переселенців, є допомога в шпиталі для поранених хлопців. Волонтери приїхали і подивилися на нашу роботу, як ми працюємо, як налаштована в нас логістика, що куди попадає. Ми будемо продовжувати з ними співпрацювати. Проговорили такі питання, а саме: рюкзаки медичні, військова допомога, автомобілі, дрони, тепловізори і інша така техніка, яка потрібна нашим хлопцям на передових позиціях. Домовилися, що будемо співпрацювати і допомагати".

Склад з допомогою. Фото: Суспільне Тернопіль

Волонтери. Фото: Суспільне Тернопіль