У боях за Україну загинули військовослужбовці Юрій Бешлега та Іван Зенін з Кам'янського, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов у своєму Telegram-каналі.

Юрій Бешлега народився 27 грудня 1968 року в Дніпродзержинську. Закінчив місцеве професійно-технічне училище. Упродовж 1987-1989 років проходив строкову військову службу.

Загинув Юрій першого листопада у бою поблизу Макіївки на Луганщині. У нього залишилися дві доньки.

Прощання з військовим відбудеться сьомого листопада у рідному місті.

Іван Зенін народився 29 травня 1997 року в Дніпродзержинську. Закінчив Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту. Працював у комунальному підприємстві "парк імені Лазаря Глоби" у Дніпрі.

З вересня 2022 року перебував на контракті у Збройних силах України. Загинув він 31 жовтня поблизу Кліщіївки на Донеччині. У нього залишилися батьки та два брати.

Поховають Івана сьомого листопада у рідному місті.

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