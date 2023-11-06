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"Дніпро-1" мінімально здолав "Олександрію" у матчі, який переривали тричі
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"Дніпро-1" мінімально здолав "Олександрію" у матчі, який переривали тричі

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&quot;Дніпро-1&quot; мінімально здолав &quot;Олександрію&quot; у матчі, який переривали тричі
Боротьба за м'яч гравця "Олександрії" Дениса Шостака (в білій формі) з гравцем "Дніпра-1" Богданом Лєднєвим, 6 листопада 2023 року . Фото: upl.ua

У 13-му турі української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2023-24 років футбольний клуб "Олександрія" з однойменного міста Кіровоградської області програв команді "Дніпро-1" з рахунком 1:0. Виїзна для олександрійців гра відбулася на стадіоні "Дніпро-Арена", через повітряну тривогу її переривали тричі.

Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин гри, однак не змогли створити біля воріт "Олександрії" жодної небезпеки.

Перший гольовий момент виник саме біля воріт дніпрян: на 26-ій хвилині бразилець Джевані пробив повз ворота після сольного проходу повз кількох суперників.

Рахунок у грі все ж відкрили підопічні Юрія Максимова: на 34-ій хвилині Олександр Піхальонок навісив на Володимира Адамюка, а той головою скинув на Олександра Філіппова, який так само головою перевів м'яч у порожні ворота олександрійців — 1:0.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Дніпра-1" в рахунку.

На 57-ій хвилині гру призупинили через повітряну тривогу на території Дніпропетровської області, яка тривала з 18:29 до 18:39.

Майже одразу після відновлення гри Олександр Філіппов міг робити дубль та подвоювати перевагу своєї команди, та захисник "Олександрії" Даніл Скорко встиг вибити м'яч з-під ніг нападника "Дніпра-1".

На 68-ій хвилині у ворота підопічних Руслана Ротаня забив Олексій Гуцуляк, прокинувши м'яч повз двох захисників. Арбітриня матчу Анастасія Романюк не зарахувала взяття воріт через положення поза грою в Олександра Філіппова на початку гольової атаки.

О 18:57 знову оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Матч перервали вдруге на 69-ій хвилині.

О 19:49 оголосили відбій повітряної тривоги, а о 20:00 відновили матч, та вже за 17 хвилин оголосили чергову повітряну тривогу — гру призупинили втретє за хвилину до кінця основного часу. Рахунок протягом цього часу не змінився.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 21:38, команди дограли хвилину основного часу й три компенсовані. Дніпряни протягом цього часу могли забити двічі, однак Олексій Гуцуляк та Еміліано Пуріта свої моменти не реалізували.

Останнім моментом гри став штрафний удар у виконанні "Олксандрії" з напівкола карного майданчика дніпрян. Даніл Скорко момент не реалізував.

Фінальний свиток арбітрині зафіксував мінімальну перемогу господарів у майже п'ятигодинному матчі.

Поразка у Дніпрі стала сьомою для олександрійської команди в сезоні, залишивши її на 14-му місці турнірної таблиці з десятьма очками. Дніпряни ж виграли восьмий матч і за підсумками 13 турів набрали 27 очок та піднялися на другу сходинку, поступаючись лідеру, криворізькому "Кривбасу", за додатковими поазниками.

У наступному турі "Олександрія" прийматиме рівненський "Верес", на "Дніпро-1" очікує виїзний матч проти донецького "Шахтаря".

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