На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Любомир Савчук.

Про смерть воїна на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Любомир Савчук — родом із села Королівка. Боєць був командиром стрілецького відділення. Він загинув 5 листопада 2023 року на Донеччині.

"Це велика та непоправна втрата для Коломийської громади. Вічна пам’ять та слава воїну, який до останнього хоробро боронив Україну та кожного з нас. Від всієї громади висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім близьким Любомира. Розділяємо з вами це велике горе", — йдеться у дописі.

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