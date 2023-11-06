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Блінкен обговорив з очільником МЗС Туреччини Фіданом підтримку України
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Блінкен обговорив з очільником МЗС Туреччини Фіданом підтримку України

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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP/Alex Brandon

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі з главою Міністерства закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, яка відбулась 6 листопада, вони зокрема обговорили підтримку України в умовах її протистояння російській агресії.

Про це Ентоні Блінкен сказав на пресконференції.

"Ми говорили про важливу роботу, яку ми робимо на підтримку України. Туреччина зіграла вирішальну роль протягом останніх кількох років, зокрема, з Чорноморською зерновою ініціативою та спробою доставити продовольство з України, а також підтримати її енергосистему", — сказав держсекретар США.

За його словами також було обговорено війну між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС.

"Ми обговорили кризу в Газі, зокрема зусилля щодо значного розширення гуманітарної допомоги людям, які її потребують, зусилля з запобігання поширенню конфлікту на інші частини регіону та те, що ми можемо зробити, щоб створити умови для міцного та стійкого миру для ізраїльтян і палестинців", — сказав Блінкен.

5 листопада мітингарі, що виступають проти підтримки Ізраїлю, намагалися прорватися на турецьку авіабазу Інджирлік в Адані, яку використовують ВПС Сполучених Штатів. участь у мітингу брали групи людей з різних частин країн під керівництвом Фонду гуманітарної допомоги з прав людини та свобод (IHH).

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