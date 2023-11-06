В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків досі без опалення. Серед основних причин — пориви на магістральних тепломережах і від котельні, що на вулиці Індустріальна. Деякі будинки цього району також перепідключають на індивідуальне опалення.
Про це на брифінгу 6 листопада розповів заступник міського голови Руслан Гайда, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
"3 листопада відновили теплопостачання на вулицях Коновальця та Сорохтея. Були у нас два пориви за вихідні: один великий стався по вулиці Хриплинській. Там, де наша котельня є. Наразі будинок, ліцей № 15 і садочок — без тепла. Там зараз аварійні бригади працюють. Також 5 листопада ввечері стався порив на вулиці Мельника. Це могло вплинути на відсутність тепла за іншими адресами. Там зараз працює аварійна, шукають витоки, де саме стався порив", — каже Руслан Гайда.
Наразі немає тепла за адресою Північний бульвар, 12, розповідає жителька будинку Світлана Калугіна. Жінка каже: вже сьомий рік поспіль опалення вмикають із запізненням на один чи два місяці. Минулого року прорвало трубу через несвоєчасне розповітрювання.
"Є зареєстрований номер мого звертання, але це ні до чого не призвело. Бо до цього часу батареї як були, так і є холодні. Ми не можемо це самі зробити, бо треба спеціальний шланг, який спускає воду на наші клумби", — говорить Світлана Калугіна.
За цією ж адресою проживає Людмила Андрушко. Жінка розповідає, що від початку опалювального сезону телефонувала в комунальні підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго", "Управляючу компанію "Комфортний дім" та на гарячу лінію міськвиконкому, але жодних результатів немає.
"Відписки й відмовки. Один посилає до другого. Дзвонимо на аварійну в теплокомуненерго — вони не записують номер. Кажуть, щоб дзвонили до начальника. А у керівника телефон взагалі не приймає дзвінки. Від початку сезону у нас не було жодного дня з теплом. Жодного", — розповідає Людмила Андрушко.
Що відомо про старт опалювального сезону в Івано-Франківську
В Івано-Франківську 18 жовтня стартував опалювальний сезон. Комунальне підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почало постачати тепло до майже 500 багатоквартирних будинків, які перебувають на його балансі.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube