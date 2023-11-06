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В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина
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В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина

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Опалення в Івано-Франківську
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків досі без опалення. Серед основних причин — пориви на магістральних тепломережах і від котельні, що на вулиці Індустріальна. Деякі будинки цього району також перепідключають на індивідуальне опалення.

Про це на брифінгу 6 листопада розповів заступник міського голови Руслан Гайда, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

"3 листопада відновили теплопостачання на вулицях Коновальця та Сорохтея. Були у нас два пориви за вихідні: один великий стався по вулиці Хриплинській. Там, де наша котельня є. Наразі будинок, ліцей № 15 і садочок — без тепла. Там зараз аварійні бригади працюють. Також 5 листопада ввечері стався порив на вулиці Мельника. Це могло вплинути на відсутність тепла за іншими адресами. Там зараз працює аварійна, шукають витоки, де саме стався порив", — каже Руслан Гайда.

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина
Будинок за адресою Північний бульвар, 12. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Наразі немає тепла за адресою Північний бульвар, 12, розповідає жителька будинку Світлана Калугіна. Жінка каже: вже сьомий рік поспіль опалення вмикають із запізненням на один чи два місяці. Минулого року прорвало трубу через несвоєчасне розповітрювання.

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина
Жителька будинку Світлана Калугіна. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Є зареєстрований номер мого звертання, але це ні до чого не призвело. Бо до цього часу батареї як були, так і є холодні. Ми не можемо це самі зробити, бо треба спеціальний шланг, який спускає воду на наші клумби", — говорить Світлана Калугіна.

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За цією ж адресою проживає Людмила Андрушко. Жінка розповідає, що від початку опалювального сезону телефонувала в комунальні підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго", "Управляючу компанію "Комфортний дім" та на гарячу лінію міськвиконкому, але жодних результатів немає.

В Івано-Франківську приблизно 30 будинків — без опалення: яка причина
Жителька будинку Північний бульвар, 12 Людмила Андрушко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Відписки й відмовки. Один посилає до другого. Дзвонимо на аварійну в теплокомуненерго — вони не записують номер. Кажуть, щоб дзвонили до начальника. А у керівника телефон взагалі не приймає дзвінки. Від початку сезону у нас не було жодного дня з теплом. Жодного", — розповідає Людмила Андрушко.

Що відомо про старт опалювального сезону в Івано-Франківську

В Івано-Франківську 18 жовтня стартував опалювальний сезон. Комунальне підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почало постачати тепло до майже 500 багатоквартирних будинків, які перебувають на його балансі.

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