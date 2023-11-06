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Вперше за пів року: на Рівненщині від COVID-19 помер чоловік
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Вперше за пів року: на Рівненщині від COVID-19 помер чоловік

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На Рівненщині чоловік помер від ускладнень, спричинених COVID-19. Востаннє летальний випадок в області від коронавірусу реєстрували у квітні 2023 року.

Про це 6 листопада Суспільному повідомила заввідділу епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

Від коронавірусу помер 83-річний житель Костопільської громади.

"Хворий звертався до сімейного лікаря з 25 жовтня з клінічними симптомами, такими як підвищення температури тіла до 38, 5 і кашель. 27 числа його госпіталізували в реанімаційне відділення, де в нього діагностували коронавірусну хворобу і супутнє захворювання — ішемічну хворобу серця", — розповіла фахівчиня.

29 жовтня чоловік помер.

"З анамнезу було відомо, що хворий — нещеплений, і ще до того він казав, що лабораторно ковід йому не підтверджували до цього", — додала Юлія Терентьєва.

Статистика захворювань по області

Юлія Терентьєва зазначила, що в порівнянні з минулим тижнем, зафіксували підвищення захворюваності на COVID-19.

"Маємо 247 підтверджених випадків на коронавірусну хворобу. Рушієм епідпроцесу залишаються діти, особи до 17 років. Їхня частка становить 67%", — додала вона.

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