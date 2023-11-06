У Рівному запрацював кризовий центр для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, чи внаслідок воєнних дій. Його презентували 6 листопада.

Зі слів голови правління БО "Мережа 100% життя Рівне" Юрія Лазаревича, у кризовому центрі жінкам надають психологічну і правову допомогу, а також тимчасове житло:

"Ми створили такий сервіс як кризова квартира, куди жінка може поселитися там до десяти днів. Соціальні працівники в цей час будуть працювати над довгостроковими рішеннями: наприклад, з тим самим житлом чи ще кудись потрапити, або інтегруватися, можливо, буде примирення в сім'ї. Так само можна звернутися стосовно консультування або візиту до психолога".

Юрій Лазаревич. Фото: Суспільне Рівне

Окрім того, додав Юрій Лазаревич, жінки можуть отримати грошову допомогу, оплату транспортних, або медичних послуг.

За даними поліції, на Рівненщині, у порівнянні з минулими роками, фіксують приріст повідомлень про домашнє насильство в межах 25-30%.

З міркувань безпеки жінок, про місце розташування кризового центру знатимуть лише поліцейські, соціальні служби, а також представники організацій, які працюють у цій сфері.

Телефон для консультацій: 063 112 44 07

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