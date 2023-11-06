На Чернігівщині попрощалися з солдатом Дмитром Жигаловим

У Ніжині попрощалися з солдатом Дмитром Жигаловим, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Дмитрій Жигалов народився 17 березня 1983 року в місті Ніжин. Протягом 1990-2001 років здобував середню освіту в місцевій ЗОШ №17. З 2001 по 2006 навчався в Ніжинському агротехнічному інституті Національного аграрного університету. Отримав повну вищу освіту.

З 2006 по 2008 працював на Ніжинському ремонтному заводі, а потім з 2008 по 2023 — в мережі автозаправних станцій WOG.

Попрощалися з солдатом Дмитром Жигаловим. ФОТО: Ніжинська міська рада

У лютому 2023 долучився до лав Збройних Сил України. Був у складі одного з підрозділів військової частини А4723.

Загинув 23 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Попрощалися з військовим у Ніжині в Соборі Всіх Святих, поховали на місцевому кладовищі.

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