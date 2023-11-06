Житомирський колекціонер старовини Федір Євтушенко збирає речі, пов'язані з чаюванням. Це чайники, чашки, блюдця, які виготовляли на заводах Житомирщини, та старовинні самовари.

Федір Євтушенко розповів Суспільному, що більшість старовинних речей купує, також дарують друзі і знайомі.

"Збираю чайники, ємності для цукру, чашечки, — розповідає Федір Євтушенко. — Інколи люди приїздять і згадують, наприклад, що в дитинстві мали ось таку чашечку. Є предмети колекційні і знакові, ми їх демонструємо. А ідея виникла тому, що в нас на території Житомирської області було п'ять порцелянових заводів. На сьогоднішній день жодного немає. І ось тут є порцеляна, яка практично вся зібрана в нашій колекції з наших житомирських заводів".

Федір Євтушенко. Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Колекціонер каже, що такі речі не рахує, тому точної кількості не знає. Серед зібраної порцеляни має рідкісні екземпляри.

"Є дитяча чашечка нашого коростенського заводу. Вона випускалася серійно, але невеликими партіями. Дитячий чайник із Городниці. Коростенський чайник, теж дитячий, цікавий", — показує і розповідає Федір Євтушенко.

Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Світильники в чайній колекціонера зроблені зі старовинних чайників. Федір Євтушенко показав кореспондентам Суспільного найстаріший самовар, якому понад сто років. Відвідувачів чайної чоловік пригощає поліським чаєм, який на замовлення виготовляє місцева фабрика.

Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Захопився старовиною Федір 26 років тому і зібрав три музеї під загальною назвою "Ремісничий двір". У планах колекціонера — створити ще один музей про історію української школи.

Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що в житомирському музеї "Ремісничий двір" в рамках історико-мистецького проєкту "Трави Полісся" презентують колекційну порцеляну, з якої можна буде випити чаю.

Житомир, листопад 2023 року. Фото: Олена Кучмій для Суспільне Житомир

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