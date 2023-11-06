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На Тернопільщині переселенці шиють білизну для військових
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На Тернопільщині переселенці шиють білизну для військових

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Переселенці
Олександр та Лариса Билі . Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині пара переселенців пенсійного віку шиє для поранених військових спідню білизну. Олександр та Лариса Билі родом із Алчевська Луганської області. У Кременці вони вже більше року. Улітку почали допомагати військовим.

Лариса Биля за день може викроїти більше трьох пар штанів. Тканину на виріб приносять люди, або волонтери.

"Сусідка Олена спрямувала нас до цієї праці. Вона каже: "Я шию труси для госпіталю". І я подумала, що і я можу шити. Кажу їй: "Ти і працюєш, і діти, і часу багато все це забирає". Вона мені дала викройки. Я за цими викройкам роблю трусики і шиємо. Потім, як стала потреба у штанах, зробили їхню викройку і шиємо зараз штани тепленькі. Стало прохолодно, тож шиємо просто штанці і штанці на липучках".

Швачка
Лариса готує викрійку. Суспільне Тернопіль

Зробивши викройку, Лариса передає її своєму чоловіку. Поки Олександр Биля зшиває штани, жінка показує, яку нижню білизну вони відшили раніше.

Білизна для поранених
Білизна для поранених. Суспільне Тернопіль

Білизна для поранених
Білизна для поранених. Суспільне Тернопіль

Лариса каже, від початку липня разом з чоловіком зробили понад 500 штук.

Білизна для бійців
Білизна для бійців. Суспільне Тернопіль

Чоловік розповів, що шити на швейній машинці його навчила мама.

Швець
Олександр шиє білизну. Суспільне Тернопіль

Для пошиття білизни місцеві жителі дали свої швейні машинки.

"Багато поранених, у яких не має рідних. Хто ближче, вони можуть відвести якийсь одяг, чимось допомогти. А є такі, що він сам, без нікого і одягнути йому, окрім наших штанів та трусів, взагалі нічого".

Олександр
Олександр. Суспільне Тернопіль

У 2022 році родина з Харкова переїхала до Кременця. Двічі переїжджали через війну Росії проти України.

"Нам без різниці, де жити, в тому сенсі, що ми ніде не вдома. У Харкові ми були не вдома, у Лозовій ми були не вдома, і тут ми не вдома. Ми пристосовуємось і не впадаємо у відчай та розпач. Ми займаємось тим, чим можемо займатися в даному випадку".

Подружжя
Лариса та Олександр Билі. Суспільне Тернопіль

Олександр та Лариса кажуть, шитимуть штани та нижню білизну для бійців, поки буде запит на них.

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