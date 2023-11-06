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У Мукачеві попрощалися із полеглим захисником Олександром Паньковичем
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У Мукачеві попрощалися із полеглим захисником Олександром Паньковичем

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У Мукачеві попрощалися із полеглим захисником Олександром Паньковичем
Мукачівська міська рада/Facebook

У Мукачеві 6 листопада попрощалися із полеглим захисником 38-річним Олександром Паньковичем.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Олександр Панькович був молодшим сержантом, службовцем військової частини А4640. Військовий загинув 30 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання.

У Мукачеві попрощалися із полеглим захисником Олександром Паньковичем
Мукачівська міська рада/Facebook

Прощання із захисником відбулося у Кафедральному Соборі Різдва Божої Матері. Поховали Олександра на Алеї Слави центрального кладовища.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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