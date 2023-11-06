Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку озброєння Україні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2 тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

3 листопада Міністерство оборони України заявило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї в ЗСУ з 1 листопада. Тепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).