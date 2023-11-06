НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Гвинтівки та гранатомети. Французька компанія Cybergun поставить Україні озброєння на 36 млн євро
ФРАНЦІЯУКРАЇНАЗСУЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаЗброя і технології

Гвинтівки та гранатомети. Французька компанія Cybergun поставить Україні озброєння на 36 млн євро

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Офіцер поліції тримає автомат, Франція, 13 жовтня 2023 рік
Офіцер поліції тримає автомат, Франція, 13 жовтня 2023 рік. Ілюстративне фото: AP

Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку озброєння Україні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2 тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

3 листопада Міністерство оборони України заявило про суттєве скорочення термінів постачання техніки та зброї в ЗСУ з 1 листопада. Тепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Західну Францію накрив шторм &quot;Домінгос&quot;. Є постраждалі
Західну Францію накрив шторм "Домінгос". Є постраждалі
У США затримали росіян за експорт електроніки, розвідники ЗСУ повернулись з Норвегії — головні новини ранку 2 листопада
У США затримали росіян за експорт електроніки, розвідники ЗСУ повернулись з Норвегії — головні новини ранку 2 листопада
Макрон зустрівся з президентом Казахстану. Про що говорили
Макрон приїхав до Казахстану. Росія прокоментувала
Поліція знешкодила жінку, яка погрожувала вибухами в паризькому метро
У Франції жінка в традиційному головному уборі мусульман погрожувала вибухами. Поліція відкрила вогонь
На початок