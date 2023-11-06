Через африканську чуму свиней на Полтавщині визначили карантинні зони

На Полтавщині чотири села внесли до карантинної зони. Це через виявлений випадок африканської чуми свиней.

Про це 6 листопада Суспільному розповіла заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби Ірина Натягла.

Де визначили карантинну зону

Нині через підтверджений випадок АЧС територію мисливських угідь Зіньківського мисливсько-рибальського господарства визначили неблагополучним пунктом. Ще чотири села на 40 днів внесли до карантинної зони.

"Визначили зону захисту. Вона – 3 кілометри. До неї входить село Лазьки. В зону нагляду потрапили частини населених пунктів село Батьки, Безруки та Глинське", — каже Ірина Натягла.

У різних зонах проводять такі заходи:

Неблагополучний пункт – єгерською службою проводяться щоденні обходи з метою виявлення трупів тварин.

Зона захисту – ветлікарі та органи місцевого самоврядування проводять обхід подвір’їв.

Зона нагляду – облік тварин та нагляд.

"Мешканці цих зон попереджені про те,що поки діє карантин не можна переміщати купляти чи продавати тварин", — додала Ірина Натягла.

У разі виявлення тварини та підтвердження хвороби їх будуть утилізовувати.

Коли виявили випадок африканської чуми на Полтавщині

Африканську чуму свиней підтвердили у дикого кабана, тушу якого знайшли лісники на території Опішнянської громади. Це сталося 2 листопада.

Що таке африканська чума свиней

Африканська чума свиней — це вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Це одна з особливо небезпечних хвороб свиней.

Востаннє хворобу на Полтавщині виявляли 2020-го року. Це було у селі Сватки Краснолуцької територіальної громади.

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