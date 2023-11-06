В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Андрієм Маричем

В Ужгороді 6 листопада попрощалися із полеглим захисником 42-річним Андрієм Маричем.
Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.
Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, військові та керівництво міста.
"Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Священники відслужили заупокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила до Пагорба Слави, де його поховали з усіма військовими почестями", — йдеться у повідомленні.
Воїн військової частини А 7013 загинув 26 жовтня, захищаючи територіальну цілісність України.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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