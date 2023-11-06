В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Андрієм Маричем

В Ужгороді 6 листопада попрощалися із полеглим захисником 42-річним Андрієм Маричем.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, військові та керівництво міста.

Ужгородська міська рада/Facebook

"Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Священники відслужили заупокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила до Пагорба Слави, де його поховали з усіма військовими почестями", — йдеться у повідомленні.

Ужгородська міська рада/Facebook

Воїн військової частини А 7013 загинув 26 жовтня, захищаючи територіальну цілісність України.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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