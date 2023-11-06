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"Тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у Чернігівській міській лікарні №2
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"Тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у Чернігівській міській лікарні №2

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У стаціонарному відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Чернігівської міської лікарні №2 з лютого 2023 року займаються відновленням цивільних та військових. За цей час реабілітацію там пройшли понад 130 людей, з них кілька десятків – військові.

Про це Суспільному розповів завідувач відділення Ігор Коробов.

76-річна Євдокія Якубова з Ніжина робить вправи для відновлення дрібної моторики рук. Жінка зламала ногу в коліні, їй невдало зробили операцію. Після цього стався інсульт.

"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Євдокія Якубова. ФОТО: Суспільне Чернігів
"І ці дві хвороби скували мій організм повністю. І вони сказали, що я буду інвалідом першої групи", – плаче Євдокія Якубова.

Потім жінка потрапила до Чернігівської міської лікарні №2. Тут вона проходить вже другий курс реабілітації.

"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Євдокія Якубова на реабілітації у Чернігівській міській лікарні №2. ФОТО: Суспільне Чернігів
"За тиждень вони мене навчили, як мені підніматися, як мені сідати, як мені перевертатися, як мені лягати. А то я чотири місяці лежала на спині пластом. Спина пече, а я лежу і плачу. Розробляю свою руку. Повільно, але виходить, стараюся," – розказує Євдокія Якубова.

Такі вправи, говорить асистентка ерготерапевта Марія Хоботня, допомагають відновлювати побутові навички, які Євдокія втратила через інсульт.

"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Марія Хоботня. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Це апаратура – те, що в нас знаходиться вдома. Те, чим людина займалася до інсульту. Защіпаємо, закручуємо, тобто те, що було втрачено, людина це відновлює тут. В нас є пацієнти і післяінсультні, і пацієнти, які посттравматичні. Тобто теж, якщо рука не працює, ми теж це все відновлюємо", – зазначає Марія Хоботня.

Відділення фізичної та реабілітаційної медицини розраховане на 20 пацієнтів. Тут займаються реабілітацією як цивільних, так і військових.

Окрім стандартних пристосувань для реабілітації, у відділенні, за словами його завідувача Ігоря Коробова, є і новітні системи, зокрема підвісна.

"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Ігор Коробов. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Вона зараз функціонує в двох варіантах. Як стаціонарна коротка дистанція з доріжкою, що дозволяє працювати на короткій дистанції, потім переключатися на доріжку реабілітаційну і там продовжувати. Так і довгий шлях, який прокладений по коридору відділення, де людина вже не обмежена в руху, а може ходити і вчитися ходити на побутовому рівні вже, але без страховки зі сторони терапевта, але страховка і рух за рахунок підвісної системи", – розказує Ігор Коробов.

Саме на такій системі займається Сергій. У лютому 2022-го він з Лисичанська приїхав у гості до села на Городнянщині.

"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Сергій. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Залишився в окупації. А потім інсульт. І все. Взагалі мене списали, сказали: "В інтернат для лежачих". Я коли пробував сідати на ліжко, я не міг сидіти, боявся впасти. А потім я біля ліжка ходив, я постійно падав. Не міг ходити. Уявляєте, що таке стати з паличкою і падати, не можна йти? А зараз, бачите, ходжу. Чудово, воно наче не піднімає тебе, а підтримує добре. Все добре. Бачите, я іду вже. Уже іду", – розказує Сергій.

Тут, каже чоловік, у нього нема нікого з близьких, живе він у гуртожитку:

"Лисичанськ в окупації, діти у мене в Мелітополі в окупації, родичі в Луганській області. Я тут сам".
"Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових": понад 130 людей пройшли реабілітацію у міській лікарні №2 Чернігова
Сергій на реабілітації у Чернігівській міській лікарні №2. ФОТО: Суспільне Чернігів

Окрім підвісної, каже Ігор Коробов, у відділенні є ще одна система, яка за допомогою електричних імпульсів допомагає лікарям проаналізувати стан м’язів пацієнта, а відтак коригувати навантаження. Загалом у відділенні займаються людьми після інсультів.

"Заповненість відділення фактично у нас 50-90%, в залежності від завантаження. Зараз у нас 17 хворих. Буває трохи менше, буває трохи більше, але завжди ми готові прийняти, наприклад, військових, тому ми тримаємо пару ліжок вільних", – говорить Ігор Коробов.

Завідувач відділення розповідає: багато у їхній роботі залежить від психологічного стану пацієнта. Трапляються люди, які втратили мотивацію, через це їхнє відновлення ускладнюється. А, якщо людина сама хоче швидше стати на ноги, то і реабілітація – ефективніша.

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