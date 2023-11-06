Родина загиблого миколаївського спецпризначенця отримала його медаль

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив миколаївського спецпризначенця Юрія Хижинського. Медаль 6 листопада вручили брату загиблого військовослужбовця.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Миколаївській області.

"Сьогодні для мене велика честь ушанувати героя, який назавжди залишиться у нашій пам'яті. Важко знайти слова, які б могли вас заспокоїти, вгамувати біль від непоправної втрати", — сказав начальник обласного главку поліції Сергій Махно.

Медаль, якою Юрій Хижинський нагороджений посмертно, 6 листопада 2023 року. Фото: Національна поліція

Свій шлях правоохоронця Юрій розпочав у 2014 році, а через чотири роки пішов захищати країну у складі роти поліції особливого призначення на сході.

19 січня 2023 року під час російського обстрілу деокупованої території Бериславського району окупанти обстріляли зі ствольної артилерії і автомобіль миколаївських поліцейських спецпризначенців батальйону "Тавр". У результаті масованого обстрілу Юрій Хижинський загинув. Спецпризначенцю було 29 років.

Шостого листопада почесну медаль за особисту мужність, самовідданість, вірність військовій присязі, сумлінне служіння українському народу вручили брату Юрія Хижинського.

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