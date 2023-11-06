НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Родина загиблого миколаївського спецпризначенця отримала його медаль
Регіони

Родина загиблого миколаївського спецпризначенця отримала його медаль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Родина загиблого миколаївського спецпризначенця отримала його медаль
Брат загиблого спецпризначенця Юрія Хижинського отримав його медаль. Фото: Національна поліція

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив миколаївського спецпризначенця Юрія Хижинського. Медаль 6 листопада вручили брату загиблого військовослужбовця.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Миколаївській області.

"Сьогодні для мене велика честь ушанувати героя, який назавжди залишиться у нашій пам'яті. Важко знайти слова, які б могли вас заспокоїти, вгамувати біль від непоправної втрати", — сказав начальник обласного главку поліції Сергій Махно.

Родина загиблого миколаївського спецпризначенця отримали медаль
Медаль, якою Юрій Хижинський нагороджений посмертно, 6 листопада 2023 року. Фото: Національна поліція

Свій шлях правоохоронця Юрій розпочав у 2014 році, а через чотири роки пішов захищати країну у складі роти поліції особливого призначення на сході.

19 січня 2023 року під час російського обстрілу деокупованої території Бериславського району окупанти обстріляли зі ствольної артилерії і автомобіль миколаївських поліцейських спецпризначенців батальйону "Тавр". У результаті масованого обстрілу Юрій Хижинський загинув. Спецпризначенцю було 29 років.

Шостого листопада почесну медаль за особисту мужність, самовідданість, вірність військовій присязі, сумлінне служіння українському народу вручили брату Юрія Хижинського.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
На початок