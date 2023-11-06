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"Свого нічого немає": у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку
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"Свого нічого немає": у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку

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&quot;Свого нічого немає&quot;: у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку
Суспільне Черкаси

Тисячу продуктових наборів видали для переселенців у Черкасах 4 листопада.

Розповів керівник волонтерського штабу "Лад" Віталій Іляшенко.

Черга біля воріт волонтерського штабу вишикувалася ще з 10-ї ранку. Після звіряння документів розпочали видачу талончиків на отримання допомоги, розповіла волонтерка Лідія Таран.

"Ми видаємо одноразову допомогу, тому що людей, яким треба допомогти дуже багато".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

Волонтерка Крістіна Іляшенко розповіла, на якій підставі видають допомогу.

"Необхідні документи: це довідка ВПО, паспорт і податковий номер. Ми звіряємо довідку ВПО з паспортом чи збігається прізвище зі списком, тому що буває іноді довідки можуть бути іншої людини взагалі".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

У черзі на отримання продуктів переселенка із Краматорська Любов Присяжнюк. Півтора року вона проживає у селі Мельники.

"Я понад рік гуманітарку не отримувала. Дуже потрібна. У мене і невістка сюди приїхала з двома дітьми. Ми трохи ділимося. Свого нічого немає, все доводиться купувати. Я інвалід, у мене дуже багато грошей іде на ліки".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

У коробки з гуманітаркою поклали олію, крупи, макарони, консерви, борщові заправки, чай. Набором задоволена, розповіла харків’янка Світлана Жигула. Це допоможе зекономити сімейний бюджет.

"У нас 5 людей у сім’ї. Все необхідне. І вівсянку їмо, все їмо. Ми ж пенсіонери, нам допомагає. Пенсії маленькі. Чоловік на інвалідності".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

Олександр Омеляненко з дружиною – переселенці із Донеччини. Нині мешкають у Золотоніському районі.

"Зареєструвалися, приїхали сюди, ну подивимось що тут є. Хоч що-небудь і то, а так же нічого нема".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

Серед допомоги — одяг. Людмила Брагіна із Енергодару шукає зимове вбрання.

"Дещо придивилася. Може, щось розпущу, та носки зв'яжу. Щось так і обираємо, наближається зима. То рукавички, то носочки, то дивлюся там курточки".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

Найбільша кількість наборів, які видали для переселенців від початку повномасштабного вторгнення — тисяча, розповів керівник волонтерського штабу "Лад" Віталій Іляшенко.

"Продуктовий набір, який ми отримуємо від Наталії Крутько "Медицина в дії" за підтримки канадських партнерів. Ми знайшли ще додаткових партнерів, які готові надавати продуктові і гігієнічні набори. Будемо намагатися в разі додаткових постачань продуктових наборів збільшувати такі обсяги масової видачі цих наборів і не тільки цих, а й гігієнічних. На жаль, доки війна, то всі ВПО цього потребують: малозабезпечені, інваліди і загалом черкащани".

У Черкасах роздавали продуктові набори для переселенців
Суспільне Черкаси

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