"Свого нічого немає": у Черкасах переселенцям видавали гуманітарку

Тисячу продуктових наборів видали для переселенців у Черкасах 4 листопада.

Розповів керівник волонтерського штабу "Лад" Віталій Іляшенко.

Черга біля воріт волонтерського штабу вишикувалася ще з 10-ї ранку. Після звіряння документів розпочали видачу талончиків на отримання допомоги, розповіла волонтерка Лідія Таран.

"Ми видаємо одноразову допомогу, тому що людей, яким треба допомогти дуже багато".

Суспільне Черкаси

Волонтерка Крістіна Іляшенко розповіла, на якій підставі видають допомогу.

"Необхідні документи: це довідка ВПО, паспорт і податковий номер. Ми звіряємо довідку ВПО з паспортом чи збігається прізвище зі списком, тому що буває іноді довідки можуть бути іншої людини взагалі".

Суспільне Черкаси

У черзі на отримання продуктів переселенка із Краматорська Любов Присяжнюк. Півтора року вона проживає у селі Мельники.

"Я понад рік гуманітарку не отримувала. Дуже потрібна. У мене і невістка сюди приїхала з двома дітьми. Ми трохи ділимося. Свого нічого немає, все доводиться купувати. Я інвалід, у мене дуже багато грошей іде на ліки".

Суспільне Черкаси

У коробки з гуманітаркою поклали олію, крупи, макарони, консерви, борщові заправки, чай. Набором задоволена, розповіла харків’янка Світлана Жигула. Це допоможе зекономити сімейний бюджет.

"У нас 5 людей у сім’ї. Все необхідне. І вівсянку їмо, все їмо. Ми ж пенсіонери, нам допомагає. Пенсії маленькі. Чоловік на інвалідності".

Суспільне Черкаси

Олександр Омеляненко з дружиною – переселенці із Донеччини. Нині мешкають у Золотоніському районі.

"Зареєструвалися, приїхали сюди, ну подивимось що тут є. Хоч що-небудь і то, а так же нічого нема".

Суспільне Черкаси

Серед допомоги — одяг. Людмила Брагіна із Енергодару шукає зимове вбрання.

"Дещо придивилася. Може, щось розпущу, та носки зв'яжу. Щось так і обираємо, наближається зима. То рукавички, то носочки, то дивлюся там курточки".

Суспільне Черкаси

Найбільша кількість наборів, які видали для переселенців від початку повномасштабного вторгнення — тисяча, розповів керівник волонтерського штабу "Лад" Віталій Іляшенко.

"Продуктовий набір, який ми отримуємо від Наталії Крутько "Медицина в дії" за підтримки канадських партнерів. Ми знайшли ще додаткових партнерів, які готові надавати продуктові і гігієнічні набори. Будемо намагатися в разі додаткових постачань продуктових наборів збільшувати такі обсяги масової видачі цих наборів і не тільки цих, а й гігієнічних. На жаль, доки війна, то всі ВПО цього потребують: малозабезпечені, інваліди і загалом черкащани".

Суспільне Черкаси

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