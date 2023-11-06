У Рівному попрощалися із бійцем Максимом Карпенком

У Рівному на майдані Незалежності 6 листопада попрощалися з загиблим бійцем Максимом Карпенком.

Як повідомили у пресслужбі Рівненської міськради, Максим Карпенко народився в 1990 році у Рівному, закінчив школу №19. Він працював на меблевій фабриці, пізніше — далекобійником.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, чоловік пішов добровольцем. Максим воював на Запоріжжі, Донеччині та Херсонщині.

Фото: Суспільне Рівне

33-річний матрос, стрілець десантно-штурмової роти Максим Карпенко зник безвісти 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. 26 жовтня його тіло евакуювали з поля бою.

Знайомий Максима Володимир розповів Суспільному:

"Завжди був перший, рвався. Казав: «Та ми їм дамо, все ми зробимо». Ми з ним постійно були на зв'язку, все було добре, але от останній час він казав, що я, мабуть, не вернусь додому. Кажу: «Та що ти, налаштуй себе нормально». Мене відпустили на пару днів, я спеціально попросився, щоб попрощатись з ним. Разом були в Латвії на навчанні. Він взагалі останнім часом трохи може втратив надію, а зразу такий був настрій — капець. Два місяці я з ним навчався, разом спали, разом жили".

Поховали Максима Карпенка на кладовищі "Тинне".

Авторка: Ольга Данилишина

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