НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Рівному попрощалися із бійцем Максимом Карпенком
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощалися із бійцем Максимом Карпенком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Рівному на майдані Незалежності 6 листопада попрощалися з загиблим бійцем Максимом Карпенком.

Як повідомили у пресслужбі Рівненської міськради, Максим Карпенко народився в 1990 році у Рівному, закінчив школу №19. Він працював на меблевій фабриці, пізніше — далекобійником.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, чоловік пішов добровольцем. Максим воював на Запоріжжі, Донеччині та Херсонщині.

У Рівному попрощалися із захисником Максимом Карпенком
Фото: Суспільне Рівне

33-річний матрос, стрілець десантно-штурмової роти Максим Карпенко зник безвісти 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. 26 жовтня його тіло евакуювали з поля бою.

Знайомий Максима Володимир розповів Суспільному:

"Завжди був перший, рвався. Казав: «Та ми їм дамо, все ми зробимо». Ми з ним постійно були на зв'язку, все було добре, але от останній час він казав, що я, мабуть, не вернусь додому. Кажу: «Та що ти, налаштуй себе нормально». Мене відпустили на пару днів, я спеціально попросився, щоб попрощатись з ним. Разом були в Латвії на навчанні. Він взагалі останнім часом трохи може втратив надію, а зразу такий був настрій — капець. Два місяці я з ним навчався, разом спали, разом жили".

Поховали Максима Карпенка на кладовищі "Тинне".

Авторка: Ольга Данилишина

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Солдат 1-ї бригади Нацгвардії України "Буревій"
Сили оборони наступають на двох напрямках. За добу відбулось 36 бойових зіткнень — Генштаб
Обстріл 4 листопада
Грошову допомогу виплатять жителям Полтавщини, які постраждали від російських обстрілів
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На початок