Війська РФ обстріляли Зеленівку Херсонської громади, поранені троє людей

Армія РФ 6 листопада обстріляла Херсонський район. Близько 12:19 російські снаряди поцілили по Зеленівці: поранені троє людей, двох з них — ушпиталили.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За її даними, війська РФ обстріляли селище з артилерії. Також пошкоджені приватні будинки й господарські споруди.
Як повідомила у Telegram Херсонської ОВА, війська РФ обстріляли підприємство у Зеленівці Херсонської громади.
Двох поранених доставили до лікарні: 44-річний чоловік втратив частину ноги. У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма.
Також лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини.
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