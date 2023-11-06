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Війська РФ обстріляли Зеленівку Херсонської громади, поранені троє людей
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Війська РФ обстріляли Зеленівку Херсонської громади, поранені троє людей

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Обстріли Зеленівки
Херсонська громада. Зеленівка. Пошкоджені обстрілами РФ будівлі, 6 листопада 2023 року Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Армія РФ 6 листопада обстріляла Херсонський район. Близько 12:19 російські снаряди поцілили по Зеленівці: поранені троє людей, двох з них — ушпиталили.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За її даними, війська РФ обстріляли селище з артилерії. Також пошкоджені приватні будинки й господарські споруди.

Як повідомила у Telegram Херсонської ОВА, війська РФ обстріляли підприємство у Зеленівці Херсонської громади.

Двох поранених доставили до лікарні: 44-річний чоловік втратив частину ноги. У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма. 

Також лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини.

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