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Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів
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Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів

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Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів
Фото: поліція Києва

Правоохоронці викрили киянку, яка перевозила 12 кг психотропів в автомобільній шині.

Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Патрульні помітили на вулиці Трускавецький підозріле авто, яке зупинилося на пустирі у безлюдному місці. Водійка дістала з багажника запасне колесо та залишила на землі, а замість нього поклала іншу шину.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 11 поліетиленових пакунків, захованих у шині. Ще один знаходився у жіночій сумці.

Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів
Фото: Київська міська прокуратура

Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів
Фото: Київська міська прокуратура

Вага кожного близько 1 кг, а всередині згортків знаходилась психотропна речовина — сіль Альфа-PVP. Їхня вартість становить близько $20 тисяч. Поліцейські попередньо встановили, що жінка була наркокур'єром.

"Підозрювана отримала оптову партію наркотиків для подальшого дрібного збуту в столиці. 38-річна киянка в цьому році вже була засуджена за збут та звільнена від покарання з випробуванням", — йдеться в повідомленні.

Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів
Фото: Київська міська прокуратура

Жінці повідомили підозру за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вона під цілодобовим домашнім арештом.

Встановлюється походження психотропів, а також коло причетних до каналу збуту. Також перевіряється її причетність до інших наркозлочинів.

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