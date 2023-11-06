Киянка перевозила в автомобільній шині 12 кг психотропів

Правоохоронці викрили киянку, яка перевозила 12 кг психотропів в автомобільній шині.
Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.
Патрульні помітили на вулиці Трускавецький підозріле авто, яке зупинилося на пустирі у безлюдному місці. Водійка дістала з багажника запасне колесо та залишила на землі, а замість нього поклала іншу шину.
Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 11 поліетиленових пакунків, захованих у шині. Ще один знаходився у жіночій сумці.
Вага кожного близько 1 кг, а всередині згортків знаходилась психотропна речовина — сіль Альфа-PVP. Їхня вартість становить близько $20 тисяч. Поліцейські попередньо встановили, що жінка була наркокур'єром.
"Підозрювана отримала оптову партію наркотиків для подальшого дрібного збуту в столиці. 38-річна киянка в цьому році вже була засуджена за збут та звільнена від покарання з випробуванням", — йдеться в повідомленні.
Жінці повідомили підозру за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вона під цілодобовим домашнім арештом.
Встановлюється походження психотропів, а також коло причетних до каналу збуту. Також перевіряється її причетність до інших наркозлочинів.