Російські ракети у ніч проти 6 листопада влучили у середмістя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька житлових багатоповерхівок та Одеський художній музей. Докладніше про наслідки атаки — дивіться у відео Суспільного.
Кількість поранених внаслідок нічної атаки зростає, наразі це вісім людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Ймовірно, російська армія вдарила "Оніксом" та "Іскандером-М", повідомили у Силах оборони півдня.
Також над Одещиною збили 15 дронів. Є влучання: пошкоджені складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.