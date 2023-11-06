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Є поранені та пошкоджено музей: наслідки атаки на Одесу. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Є поранені та пошкоджено музей: наслідки атаки на Одесу. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Російські ракети у ніч проти 6 листопада влучили у середмістя Одеси та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька житлових багатоповерхівок та Одеський художній музей. Докладніше про наслідки атаки — дивіться у відео Суспільного.

Кількість поранених внаслідок нічної атаки зростає, наразі це вісім людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Ймовірно, російська армія вдарила "Оніксом" та "Іскандером-М", повідомили у Силах оборони півдня.

Також над Одещиною збили 15 дронів. Є влучання: пошкоджені складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

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