Окупанти РФ вивозять тварин з заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині — ЦНС

Про це повідомив Центр національного спротиву.

ТОТ Херсонщини. Асканія-Нова. Прапор Росії на будівлі в заповіднику Асканія-Нова, Фото: окупаційна Адміністрація Херсонської області/Telegram

Вивіз тварин відбувається в межах так званої "угоди про співробітництво", вважають експерти Центру.

У коментарі Суспільному директор Біосферного заповідника Асканія-Нова Віктор Шаповал повідомив, що факт підписання угоди є.

"Угода далеко не перша. Фактичного переміщення тварин до сьогодні не відбувалось. При цьому загрози абсолютно реальні. Міндовкілля, НААН, НК ЮНЕСКО про ситуацію поінформовані", — говорить директор заповідника.

У Центрі нацспротиву вважають, що відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником. За фактом війська РФ просто крадуть тварин й знищують унікальний заповідник.

Раніше стало відомо, російські окупанти розмістили в заповіднику "Асканія-Нова" 11 опорних точок армії. Це засоби протиповітряної оборони й бронетанкові війська. Також розтягують майно заповідника, яке накопичували останні 30 років.

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