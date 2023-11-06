У Чернівцях 3 листопада вітер зніс нещодавно встановлену запинку на вулиці Рівненській. Підрядник, який облаштовував зупинку, має встановити її знову власним коштом.

Про це у коментарі Суспільному повідомили у пресслужбі міськради.

За інформацією міськради, процес робіт постійно перевіряє технагляд. Роботу приймають та оплачують тільки після висновків технагляду.

Водночас на інші запитання Суспільного у міськраді погодились відповідати через інформаційний запит. Ми надіслали запит про те, який підрядник встановлював цю зупинку, хто перевіряв якість встановлення зупинки та чи були зафіксовані порушення під час встановлення цієї зупинки.

Що відомо про ремонт вулиці Рівненської

Ремонт вулиці Рівненською спершу планували завершити до кінця 2021 року, втім з підрядником розірвали договір. Нову угоду на ремонт уклали в листопаді 2022 року.

Цьогоріч на Рівненській капітально ремонтують тротуари на ділянці від Героїв Майдану до пологового будинку №2.

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