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У Чернівцях майже добу не буде води: графік
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У Чернівцях майже добу не буде води: графік

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У Чернівцях майже добу не буде води: графік
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У Чернівцях через планові ремонтні роботи майже на добу обмежуватимуть водопостачання по усьому місту, окрім Садгірського району, вулиць Магалянської, Січових Стрільців, Фастівської, районів Калічанки, Клокучки та Рощі.

Про це повідомила речниця міської ради Анастасія Кокоячук.

Води не буде з 9:00 7 листопада до 7:00 8 листопада.

Ремонті роботи проводитимуть в районі насосної станції "Очерет". Також замінюватимуть насосне силове обладнання на станції водогону "Дністер Чернівці".

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