На Київщині викрили схему нелегального продажу електронних сигарет

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило та припинило діяльність групи людей на Київщині. Їх звинувачують у організації постачання та торгівлі контрафактними тютюновими виробами.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що троє жителів Макарова, налагодили схему з продажу електронних тютюнових виробів з-за кордону. Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по всій території України через соціальні мережі та пошту.
На Київщині, зокрема, торгували у пунктах роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці. Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання підозрюваних та у пунктах продажу.
"В результаті співробітники Теруправління вилучили понад 4 тис. електронних цигарок, майже 6 тис. ємностей з рідинами для куріння, тютюн для кальяну та автомобіль. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн",— йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності громадян. За ч.1 ст.204Незаконне зберігання і транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує штраф від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Що відомо про виявлення нелегального алкоголю і тютюнової продукції на Київщині
На Київщині судитимуть чоловіка, який продавав тютюнові вироби відомих брендів без акцизу. У нього вилучили понад 180 тис. пачок підакцизної продукції, яка коштує приблизно 14,5 млн гривень
У Василькові правоохоронці вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.
Правоохоронці також ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на Київщині і Чернігівщині. Після обшуків на складах зберігання вилучили товару на майже 9 млн грн.
Раніше на Київщині вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали через мережу магазинів.
Також правоохоронці викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.