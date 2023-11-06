На Київщині викрили схему нелегального продажу електронних сигарет

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило та припинило діяльність групи людей на Київщині. Їх звинувачують у організації постачання та торгівлі контрафактними тютюновими виробами.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що троє жителів Макарова, налагодили схему з продажу електронних тютюнових виробів з-за кордону. Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по всій території України через соціальні мережі та пошту.

На Київщині, зокрема, торгували у пунктах роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці. Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання підозрюваних та у пунктах продажу.

На Київщині викрили нелегальний продаж електронних сигарет. Фото: БЕБ

"В результаті співробітники Теруправління вилучили понад 4 тис. електронних цигарок, майже 6 тис. ємностей з рідинами для куріння, тютюн для кальяну та автомобіль. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн",— йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності громадян. За ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує штраф від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Що відомо про виявлення нелегального алкоголю і тютюнової продукції на Київщині

На Київщині судитимуть чоловіка, який продавав тютюнові вироби відомих брендів без акцизу. У нього вилучили понад 180 тис. пачок підакцизної продукції, яка коштує приблизно 14,5 млн гривень

У Василькові правоохоронці вилучили 12 тисяч літрів підробленого алкоголю та 6,4 тисячі цигарок без акцизу. Фальсифікат виготовляли в приватному будинку, розливали у пластмасову тару і продавали великими партіями перевіреним клієнтам.

Правоохоронці також ліквідували схему незаконного виробництва і продажу фальсифікованого алкоголю на Київщині і Чернігівщині. Після обшуків на складах зберігання вилучили товару на майже 9 млн грн.

Раніше на Київщині вилучили контрафактний тютюн та алкоголь на понад 12 млн грн. Продукцію чоловіки завозили з Чернівецької до Київської області, де продавали через мережу магазинів.

Також правоохоронці викрили чергову схему реалізації нелегальних електронних цигарок та рідин для їх заправки. Контрафакт зберігався у Фастові та Білій Церкві.