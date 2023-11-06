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Росія має близько 870 високоточних ракет і врахувала минулорічний досвід — Ігнат
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Росія має близько 870 високоточних ракет і врахувала минулорічний досвід — Ігнат

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Ігнат розказав про характер обстрілів РФ та кількість ракет у Росії
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про характер цьогорічних російських обстрілів інфраструктури. Він також підтвердив, що зараз у Росії в запасі є близько 870 високоточних ракет, кількість нарощується щомісяця приблизно на 100.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Збільшення кількості ракет у Росії, за словами речника, було прогнозованим. ГУР повідомив Повітряним силам, що 2 місяці тому в РФ було близько 600 ракет. Кількість збільшується щомісяця приблизно на 100 ракет, адже обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними, довгий час не було.

"Росія накопичує те, що минулого року витратила — дуже велику кількість ракет. Відповідно, сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо обстрілів критичної інфраструктури України, а також інших військових та стратегічних об'єктів держави", — говорить Юрій Ігнат.

Він додав, що до України поступово прибуває додаткова ППО, зокрема нові номенклатури озброєння. Це і модернізовані зенітно-ракетні комплекси, і зенітні гармати, які мають радіолокаційний оптичний супровід цілей і можуть в автоматичному режимі знищувати дрони-камікадзе. Це важливе посилення для України.

Щільність ППО по території країни наразі полягає в захисті об'єктів критичної інфраструктури: паливо-енергетичної, портової на півдні, продовольчої. На півдні працюють мобільні вогневі групи.

Ігнат підтвердив слова представника ГУР Вадима Скібіцького, у Росії зараз є приблизно 870 високоточних ракет, які можуть долітати на відстань понад 350 км.

"Обмежень у носіях засобів для запуску росіяни мають достатньо, більша проблема в ракетах. Літаків Ту-95 і Ту-160 теж достатньо, хоча дуже добре, що [4 листопада] Україна вразила один із кораблів-носіїв «Калібрів»", — коментує речник.

Працівники інфраструктури кажуть, що росіяни зробили висновки з минулого року і чекають на похолодання, аби почати масовані удари.

Юрій Ігнат нагадав, що не можна здійснювати фото- та відеофіксацію обстрілів.

Із 20:00 вечора 5-го до опівночі 6 листопада армія РФ атакувала Україну кількома типами ракет та ударними дронами. ППО знищила 15 "шахедів" із 22 і ракету Х-59.

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