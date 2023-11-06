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У Рівному чоловіка підозрюють у розбещенні дитини впродовж семи років
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У Рівному чоловіка підозрюють у розбещенні дитини впродовж семи років

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У Рівному судитимуть чоловіка за підозрою в розбещенні малолітньої дівчини та зберігання дитячої порнографії. За даними слідства, він це робив упродовж майже семи років. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це 6 листопада повідомили у пресслужбі прокуратури в області.

Правоохоронці встановили, що чоловік розбещував малолітню дівчинку упродовж майже семи років. На той момент дитині було дев'ять років, а йому — 55. Як йдеться у справі, таким чином він "задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з використанням безпорадного стану потерпілої".

"Він заманював дитину до себе додому та на роботу, ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру. Дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого", — повідомила речниця прокуратури Оксана Жужельська.

У лютому 2023 року під час обшуку правоохоронці знайшли в будинку чоловіка дитячу порнографію, яку він зберігав для себе.

Чоловіка судитимуть за двома статтями:

  • частина 1, 2, 3 статті 153 Кримінального Кодексу України — сексуальне насильство без проникнення у тіло (до п'яти років позбавлення волі), повторне насильство (від трьох до семи років) та сексуальне насильство щодо неповнолітньої (від п’яти до семи років).
  • частина 1 статті 301-1 ККУ — умисне одержання доступу до дитячої порнографії. Карається від п’яти до семи років позбавлення волі.

Як повідомила Суспільному речниця прокуратури Оксана Жужельська, підозрюваному призначили нічний домашній арешт. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.

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