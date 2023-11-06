На Рівненщині велосипедист, на якого поліцейські склали протокол за начебто керування скутером напідпитку, виграв справу в апеляційному суді.

Про це 6 листопада 2023 року повідомили в Рівненському апеляційному суді.

Інцидент стався у липні в Сарненському районі. Патрульні поліцейські у лісовому масиві на ґрунтовій дорозі зупинили чоловіка, який на велосипеді повертався додому з риболовлі. Йому повідомили, що він нещодавно втікав від них по селу на скутері.

Оскільки велосипедист відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, на нього склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Місцевий суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на рік.

Велосипедист подав скаргу до апеляційного суду. Він наголошував, що їхав на велосипеді, а відмовився проходити освідування, оскільки на те не було жодних правових підстав.

Апеляційний суд задовольнив скаргу чоловіка, оскільки відеозапис, який патрульні долучили до матеріалів справи, не підтверджував факт керування чоловіка скутером. На відео поліцейські на автомобілі переслідують у населеному пункті мопедиста, обличчя якого не видно.

За твердженням суду, мопед мали б зупинити, натомість чоловік, на якого склали протокол, взагалі перебував біля велосипеда. Відтак Рівненський апеляційний суд став на бік скаржника і скасував постанову, а провадження у справі — закрив.

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