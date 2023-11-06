У Чернівцях 7 листопада розпочнуть опалювальний сезон для населення. Теплокомуненерго подаватиме тепло в мінімальному режимі, щоб уникнути аварійних ситуацій. Процес запуску системи опалення може зайняти від кількох годин до кількох днів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чернівецької міської ради.

Опалювальний сезон для населення розпочнуть з огляду на те, що згідно з офіційним прогнозом погоди є тенденція на пониження температури. Зокрема, ставатиме холодніше за середньодобових 8 градусів.

За інформацією міськради, теплокомуненерго відповідає за подачу теплоносія до будинку, а його циркуляція внутрішньобудинковими мережами – за управителями. Тому у випадку, якщо в одній кімнаті батареї теплі, а в іншій – холодні, потрібно звернутися до управителя чи голови ОСББ, бо внутрішньобудинкові мережі потребують розповітрення.

Що відомо про опалювальний сезон 2023 у Чернівцях

У закладах соціальної сфери у Чернівцях опалювальний сезон розпочали 17 жовтня. Йдеться про лікарні, дитсадки, школи, а також заклади культури.

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