На правобережжі Херсонщини через відсутність зрошення втрати врожаю становлять 2,8 мільярда гривень. У 2024 році на майже 25 тисячах гектарів планують відновити полив без відбудови Каховської греблі.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомив в.о. директора Департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської обласної держадміністрації Дмитро Юнусов.

"Плани на врожай через підрив греблі не змінилися. Втрати врожаю через відсутність зрошення ми підрахували на рівні 2,8 мільярда гривень. На правобережжі ми плануємо відновити локальні системи зрошення без відбудови Каховської греблі — це приблизно 25 тисяч гектарів", — говорить Юнусов.

На лівобережжі без зрошення залишаються майже 400 тисяч гектарів землі. Полив цієї території альтернативними методами, як, наприклад від артезіанських свердловин, неможливо забезпечити.

Також Дмитро Юнусов додав, що фермерські господарства та сільгосппідприємства менше постраждали від підтоплення внаслідок підриву військами РФ Каховської ГЕС.

"Вони зараз з урахуванням ситуації з розмінуванням продовжують використовувати ці земельні ділянки. При обстеженні брали з Інститутом охорони ґрунтів аналізи на якість ґрунту. Більшість ділянок придатні для використання, і люди навіть встигли після затоплення далі використовувати цю землю для вирощування сільгоспкультур. Але є випадки там, де вода стояла найдовше, там треба проводити рекультивацію, вивозити мул, вносити органічні добрива, щоб можна було надалі вирощувати городину", — повідомив в.о. директора Департаменту сільського господарства та зрошення.

Раніше в ОВА повідомили, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини аграрії зібрали зернові, закінчують збір технічних культур. Зернових культур вдалася зібрати майже 59 тисяч тонн, соняшника — 44 тисячі тонн, ріпаку — 4,4 тисячі тонн, овочів — 66 тисяч тонн.

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