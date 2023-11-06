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На Полтавщині мотоцикліст загинув в аварії
ДТПРегіони

На Полтавщині мотоцикліст загинув в аварії

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Мотоцикл врізався у дерево
Поліція Полтавщини

Поблизу села Соснівка Лютенської громади 5 листопада мотоцикл в’їхав у дерево. Через це водій загинув.

Про це Суспільному розповіла речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За її словами, мотоцикл марки "КТМ" разом із тілом водія знайшли в лісовому масиві близько 15:00.

На Полтавщині мотоцикліст загинув в аварії
Мотоцикл і водія знайшов в лісовому масиві. Поліція Полтавщини

28-річний загиблий мешканець Миргородського району, повідомила Вікторія Москаленко. Обставини аварії з’ясовує слідство.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті 286 – "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті – від трьох до восьми років позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. з позбавленням права кермувати транспортом до трьох років або без такого.

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