У Росії зріс рівень інфляції. Це призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні, а також призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист. Через значне збільшення оборонних видатків російська економіка ризикує перегрітися.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

“У вересні 2023 року інфляція в Росії зросла до 6% порівняно з 5,3% у серпні 2023 року. Це було зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування і паливо. Вища інфляція майже напевно призведе до збільшення витрат на фінансування війни Росії в Україні”, — відзначили британські розвідники.

Зазначається, що Центральний банк Росії відреагував підвищенням базової процентної ставки на 2 процентних пункти, до нової базової ставки в 15%. Це найвищі ставки з травня 2022 року.

“Дуже ймовірно, що Центробанк РФ збереже високі відсоткові ставки до 2024 року. Це з високою ймовірністю збільшить вартість запозичень для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу”, — йдеться у звіті британської розвідки.

Там припускають, що через зростання попиту, частково через значне збільшення оборонних видатків, а також постійний тиск на ринку праці, що звужується, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися.

Це з високою ймовірністю забезпечить інфляцію в Росії у 2024 році вище цільового показника у 4%, наголосили британські розвідники. Збереження високої інфляції, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають нижче за рівень інфляції.

“Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на фінансування війни”, — додали у британській розвідці.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва у суботу, 4 листопада, заявила, що на цьому тижні ЄС оголосить новий 12 пакет санкцій щодо РФ.