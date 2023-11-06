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У Черкасах дитина отруїлася грибами
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У Черкасах дитина отруїлася грибами

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У Черкасах дитина отруїлася грибами
Суспільне: Черкаси

До Черкаської обласної дитячої лікарні шпиталізували 10-річного хлопця, який поїв грибів. Він перебуває у стані середньої важкості.

Йдеться про отруєння дикорослими грибами, повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

Випадок отруєння дикорослими грибами дитини зареєстрували 3 листопада. За інформацією медиків, 10-річний хлопчик з'їв невідомі сирі гриби під час прогулянки лісом.

"Дитина разом із батьками поїхала на прогулянку в ліс біля села Нечаївка Черкаського району. Там хлопчик з'їв невідомі сирі гриби. Перші симптоми отруєння, зокрема нудота, у дитини з’явилися через дві години після вживання грибів. До Черкаської обласної дитячої лікарні дитину доставили швидкою допомогою", — розповів Володимир Папач.

Дитину шпиталізували у стані середньої важкості до приймально-діагностичного відділення лікарні. Його стан стабільний.

Фахівці Черкаського обласного Центру контролю хвороб радять не давати гриби дітям до 5-7 років, адже дитячий організм не в змозі переробляти хітин, що міститься у грибах.

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