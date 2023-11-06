На Дніпропетровщині показники захворюваності на вірусний гепатит А відповідають сезонному рівню, спалаху не зафіксовано. З початку цього року зареєстровано 32 випадки.

Про це під час брифінгу повідомив завідуючий відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Денис Кісельов.

"На сьогодні немає зареєстрованих випадків гепатиту А в лікарнях області. Минулого тижня зареєстровано випадок гепатиту, але лікарі досліджують його тип", — сказав він.

За словами посадовця, випадків гепатиту А, пов`язаних зі спалахом захворювання на Вінничині, в регіоні не зафіксовано. Наразі фахівці досліджують зразки питної води, збудника хвороби не виявлено.

Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А – гостре захворювання, спричинене вірусом гепатиту А, який вражає печінку. Вірус гепатиту А дуже стійкий та може зберігатись тривалий період часу в зовнішньому середовищі. Так, у воді вірус може зберігатись від 3 до 10 місяців, у випорожненнях – до 30 діб, у побуті в сухому середовищі за кімнатною температури – протягом тижня. Вірус гепатиту А гине через 5 хвилин кип’ятіння.

Хворіють на гепатит А тільки люди. Джерелом збудника інфекції може бути тільки хвора людина. Інкубаційний період, тобто період від потрапляння вірусу в організм людини та до появи перших проявів захворювання, становить в середньому 14-28 днів, але може бути до 50 днів.

Авторка — Поліна Паламарчук

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